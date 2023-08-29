С начала контрнаступления Украина потеряла всего пять танков Leopard 2 – Forbes, OSINT

За 13 недель контрнаступления ВСУ потеряли всего пять танков Leopard 2 двух модификаций из 71 машин. Об этом сообщает издание Forbes, те же данные приводит OSINT-проект Oryx.

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Потери танков Leopard 2 включают два из 50 развернутых машин модификации A4 и три из 21 развернутых A6.

Издание пишет, что по меньшей мере 10 Leopard 2 получили повреждения, но украинцы ремонтируют поврежденные танки в Польше и Германии и возвращают их на фронт.

"Фундаментальная прочность 69-тонного Leopard 2 означает, что танки могут получить повреждения, посетить ремонтное депо, вернуться к боевым действиям, а затем снова получить повреждения и отправиться на ремонт. Так далее, и так далее. Leopard 2 подвергается переработке", – отмечает Forbes.

Издание отмечает, что, вероятно, почти каждый член экипажа пяти уничтоженных танков скрылся из своей техники, прежде чем она сгорела или взорвалась.

В общей сложности это 20 украинских военных.

Forbes предполагает, что самым важным для выживания Leopard 2 являются специальные башенные отсеки для боеприпасов, взрывающиеся во время удара наружу, от экипажа.

В российских танках боеприпасы хранятся под башнями, поэтому когда снаряды детонируют, то башня вместе с членами экипажа " взлетают в небо ", отмечает издание.

Все подтвержденные потери Leopard 2 произошли в квадрате площадью 65 км квадратных в квадрате в Запорожской области от Малой Токмачки на севере до Роботиного на юге.

Согласно фото и видео уничтожения четырех из пяти Leopard 2, видны открытые люки на башнях и корпусах танков, что свидетельствует о том, что экипажи спаслись, пишет издание.

Новая партия из 14 Leopard 2A4, которая должна прибыть в начале следующего года, должна более чем компенсировать потери ВСУ в этих танках, отмечает Forbes.

OSINT-проект Oryx приводит фото и видео из открытых источников, которые тоже визуально подтверждают уничтожение только пяти Leopard 2.

3 марта 2023 года представитель России в ООН Полянский перепостил фейковое фото с "захваченным в Украине танком Leopard". Фотография танка была сделана несколько лет назад на учениях НАТО в Германии, а российский флаг на нем просто дорисован.

7 июня Минобороны РФ показало видео с уничтожением комбайнов, выдав их за танки Leopard.

В июле российская пропаганда опубликовала видео, на котором захватчики якобы уничтожили танк Leopard 2 на юге. Украинский OSINT-ресурс CyberBoroshno доказал, что россияне снова соврали , а танк на видео проводил работы по разминированию поля.

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