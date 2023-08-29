З початку контрнаступу Україна втратила лише п'ять танків Leopard 2 – Forbes, OSINT

За 13 тижнів контрнаступу ЗСУ втратили лише п'ять танків Leopard 2 двох модифікацій із 71 машин. Про це повідомляє видання Forbes, ті ж дані наводить OSINT-проєкт Oryx.

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Втрати танків Leopard 2 включають два з 50 розгорнутих машин модифікації A4 та три з 21 розгорнутих A6.

Видання пише, що щонайменше 10 Leopard 2 зазнали пошкоджень, але українці ремонтують пошкоджені танки у Польщі та Німеччині та повертають їх на фронт.

"Фундаментальна міцність 69-тонного Leopard 2 означає, що танки можуть отримати пошкодження, відвідати ремонтне депо, повернутися до бойових дій, а потім знову отримати пошкодження та відправитися на ремонт. Так далі, і так далі. Leopard 2 піддається переробці", – зазначає Forbes.

Видання зауважує, що, ймовірно, майже кожен член екіпажу п’яти знищених танків втік із своєї техніки, перш ніж вона згоріла чи вибухнула.

Загалом, це 20 українських військових.

Forbes припускає, що найважливішим для виживання Leopard 2 є спеціальні баштові відсіки для боєприпасів, які під час удару вибухають назовні, від екіпажу.

Натомість у російських танках боєприпаси зберігаються під вежами, тому коли снаряди детонують, то вежа разом з членами екіпажу "злітають в небо", зазначає видання.

Усі підтверджені втрати Leopard 2 відбулися в квадраті площею ~65 км квадратних у квадраті в Запорізькій області від Малої Токмачки на півночі до Роботиного на півдні.

Згідно з фото та відео знищення чотирьох з п'яти Leopard 2, видно відкриті люки на баштах і корпусах танків, що свідчить про те, що екіпажі врятувались, пише видання.

Нова партія з 14 Leopard 2A4, яка має прибути на початку наступного року, має більш ніж компенсувати втрати ЗСУ у цих танках, зауважує Forbes.

OSINT-проєкт Oryx наводить фото та відео з відкритих джерел, які теж візуально підтверджують знищення лише п'ятьох Leopard 2.

3 березня 2023 року представник Росії в ООН Полянський перепостив фейкове фото із "захопленим в Україні танком Leopard". Фотографію танка було зроблено кілька років тому на навчаннях НАТО в Німеччині, а російський прапор на ньому просто домальовано.

7 червня Міноборони РФ показало відео зі знищенням комбайнів, видавши їх за танки Leopard.

У липні російська пропаганда опублікувала відео, на якому загарбники нібито знищили танк Leopard 2 на півдні. Український OSINT-ресурс CyberBoroshno довів, що росіяни знов збрехали, а танк на відео проводив роботи з розмінування поля.

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