UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Германия передала Украине еще 10 танков Leopard, РЛС, разведдроны: что еще в списке

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2023, 20:55
Германия передала Украине еще 10 танков Leopard, РЛС, разведдроны: что еще в списке - Фото
Leopard 1 A5 (фото - baiv.nl)

Немецкое правительство раскрыло публичную часть нового пакета военной помощи Силам обороны, который на момент публикации уже передан Украине. Там 10 основных боевых танков Leopard 1 A5, радиолокационная станция воздушного наблюдения ТРМЛ-4Д, 16 разведдронов Vector.

В новом пакете помощи от 30 августа 2023 года:

→ 10 основных боевых танков Leopard 1 A5 (ранее 10);
→ одна РЛС воздушного наблюдения ТРМЛ-4Д (ранее 2);
→ 16 разведывательных дронов Vector (ранее 88);
→ 4 седельных тягача 8x8 HX81 и 4 полуприцепа (ранее 42 и 37 соответственно);
→ 13,12 млн патронов к огнестрельному оружию (ранее 22,51);
→ полевой госпиталь.

Читайте также: Германия впервые передала Украине ракеты к Patriot. Сколько – не называет

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германиявойнавоенная помощьLeopard 1 A5
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 