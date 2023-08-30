Германия передала Украине еще 10 танков Leopard, РЛС, разведдроны: что еще в списке

Немецкое правительство раскрыло публичную часть нового пакета военной помощи Силам обороны, который на момент публикации уже передан Украине. Там 10 основных боевых танков Leopard 1 A5, радиолокационная станция воздушного наблюдения ТРМЛ-4Д, 16 разведдронов Vector.

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В новом пакете помощи от 30 августа 2023 года:

→ 10 основных боевых танков Leopard 1 A5 (ранее 10);

→ одна РЛС воздушного наблюдения ТРМЛ-4Д (ранее 2);

→ 16 разведывательных дронов Vector (ранее 88);

→ 4 седельных тягача 8x8 HX81 и 4 полуприцепа (ранее 42 и 37 соответственно);

→ 13,12 млн патронов к огнестрельному оружию (ранее 22,51);

→ полевой госпиталь.

10 августа в немецких СМИ писали, что решение о поставках Украине ракет Taurus может быть принято уже вскоре.

Однако Шольц сказал, что относительно поставки Taurus "нет нового положения дел, о котором можно было бы сообщить".

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