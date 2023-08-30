Німеччина передала Україні ще 10 танків Leopard, РЛС, розвіддрони: що ще у списку
30.08.2023, 20:55
Leopard 1 A5 (фото - baiv.nl)
Німецький уряд розкрив публічну частину нового пакета військової допомоги Силам оборони, який на момент публікації вже передано Україні. Там 10 основних бойових танків Leopard 1 A5, радіолокаційна станція повітряного спостереження ТРМЛ-4Д, 16 розвіддронів Vector.
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У новому пакеті допомоги від 30 серпня 2023 року:
→ 10 основних бойових танків Leopard 1 A5 (раніше 10);
→ одна РЛС повітряного спостереження ТРМЛ-4Д (раніше 2);
→ 16 розвідувальних дронів Vector (раніше 88);
→ 4 сідельні тягачі 8x8 HX81 і 4 напівпричепи (раніше 42 і 37 відповідно);
→ 13,12 млн набоїв до вогнепальної зброї (раніше 22,51);
→ польовий шпиталь.
- 10 серпня в німецьких ЗМІ писали, що рішення про постачання Україні ракет Taurus може бути ухвалене вже невдовзі.
- Однак Шольц сказав, що стосовно постачання Taurus "немає нового стану справ, про який можна було б повідомити".
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