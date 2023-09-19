Україна отримає ще 15 радянських танків Т-72ЕА та 30 німецьких Leopard 1. Їх передає Данія

Данія передасть Україні 15 модернізованих радянських танків Т-72ЕА та 30 німецьких машин Leopard 1. Про це заявив міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен під час засідання у форматі Рамштайн, цитує його Nyheder.

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За його словами, країна уклала угоду на передання Україні ще 45 танків – це частина пакета військової допомоги у 5,8 млрд данських крон.

Зазначається, що Т-72ЕА можуть бути негайно передані Силам оборони, коли для Leopard 1 потрібна підготовка.

Раніше Данія купила та передала Україні 100 танків Leopard 1 у співпраці з Німеччиною та Нідерландами, передано лише частину, інші перебувають у дорозі.

Перший десяток танків Leopard 1A5 Сили оборони України отримали від Німеччини у липні 2023 року.

15 червня з'явилися повідомлення, що компанія Rheinmetall поставить ЗСУ ще 14 основних бойових танків Leopard 2, які сплатили Данія та Нідерланди.

30 серпня Німеччина заявила, що передала Україні ще 10 танків Leopard 1А5.

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