RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Україна отримає ще 15 радянських танків Т-72ЕА та 30 німецьких Leopard 1. Їх передає Данія

Этот материал также доступен на русском
19.09.2023, 12:19
Україна отримає ще 15 радянських танків Т-72ЕА та 30 німецьких Leopard 1. Їх передає Данія - Фото
Танк Leopard 1 (Фото: EPA)

Данія передасть Україні 15 модернізованих радянських танків Т-72ЕА та 30 німецьких машин Leopard 1. Про це заявив міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен під час засідання у форматі Рамштайн, цитує його Nyheder.

За його словами, країна уклала угоду на передання Україні ще 45 танків – це частина пакета військової допомоги у 5,8 млрд данських крон.

Зазначається, що Т-72ЕА можуть бути негайно передані Силам оборони, коли для Leopard 1 потрібна підготовка.

Раніше Данія купила та передала Україні 100 танків Leopard 1 у співпраці з Німеччиною та Нідерландами, передано лише частину, інші перебувають у дорозі.

  • Перший десяток танків Leopard 1A5 Сили оборони України отримали від Німеччини у липні 2023 року.
  • 15 червня з'явилися повідомлення, що компанія Rheinmetall поставить ЗСУ ще 14 основних бойових танків Leopard 2, які сплатили Данія та Нідерланди.
  • 30 серпня Німеччина заявила, що передала Україні ще 10 танків Leopard 1А5.

Читайте також: З початку контрнаступу Україна втратила лише п'ять танків Leopard 2 – Forbes, OSINT

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавійськова допомогаданіяТ-72Leopard 2танк
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 