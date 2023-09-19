Україна отримає ще 15 радянських танків Т-72ЕА та 30 німецьких Leopard 1. Їх передає Данія
19.09.2023, 12:19
Танк Leopard 1 (Фото: EPA)
Данія передасть Україні 15 модернізованих радянських танків Т-72ЕА та 30 німецьких машин Leopard 1. Про це заявив міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен під час засідання у форматі Рамштайн, цитує його Nyheder.
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За його словами, країна уклала угоду на передання Україні ще 45 танків – це частина пакета військової допомоги у 5,8 млрд данських крон.
Зазначається, що Т-72ЕА можуть бути негайно передані Силам оборони, коли для Leopard 1 потрібна підготовка.
Раніше Данія купила та передала Україні 100 танків Leopard 1 у співпраці з Німеччиною та Нідерландами, передано лише частину, інші перебувають у дорозі.
- Перший десяток танків Leopard 1A5 Сили оборони України отримали від Німеччини у липні 2023 року.
- 15 червня з'явилися повідомлення, що компанія Rheinmetall поставить ЗСУ ще 14 основних бойових танків Leopard 2, які сплатили Данія та Нідерланди.
- 30 серпня Німеччина заявила, що передала Україні ще 10 танків Leopard 1А5.
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