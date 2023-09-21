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Швеция передала Украине 10 танков Strv122. С ними едут украинские военные после обучения

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 16:16
Швеция передала Украине 10 танков Strv122. С ними едут украинские военные после обучения - Фото
Фото: Минобороны Швеции

Швеция передала Украине 10 танков Stridsvagn 122, которые являются модернизированным аналогом немецких Leopard 2. Вместе с ними домой вернутся прошедшие учения в Швеции украинские военные, говорится в заявлении Минобороны страны.

"Мы предоставили им то, что смогли дать по качественной технике и хорошим знаниям", – сообщил начальник оперативного отдела штаба армии Матс Людвиг.

Также указывается, что эти танки являются совместной доработкой Швеции и Германии немецкого Leopard 2, он произведен в количестве 3600 экземпляров.

Отмечается, что на протяжении чуть более 30 лет эти танки составляли костяк шведских механизированных бригад. Теперь украинская армия располагает десять таких танков для борьбы за освобождение своей страны с танкистами, обученными шведской армией.

"Конечно, мы надеемся, что они добьются успеха (Силы обороны, прошедшие обучение на танках в Швеции, – Ред.), и что условия на местах будут максимально благоприятными, и что система будет использоваться по назначению, в сочетании со шведскими боевыми машинами, для достижения оптимального эффекта", – добавили в ведомстве.

  • 14 сентября 2023 в украинские летчики испытали шведские истребители JAS Gripen, заявили на Sveriges Radio со ссылкой на письменное сообщение министра обороны страны Пола Йонсона. Он не исключил, что боевые самолеты будут доставлены в Украину со временем.

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Милана Головань
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