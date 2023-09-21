Швеція передала Україні 10 танків Stridsvagn 122, які є модернізованим аналогом німецьких Leopard 2А5. Разом із ними додому повернуться українські військові, які пройшли навчання у Швеції, йдеться у заяві Міноборони країни.

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"Ми надали їм те, що змогли дати з якісної техніки та хороших знань", – повідомив начальник оперативного відділу штабу армії Матс Людвіг.

Також вказується, що ці танки є спільним доопрацюванням Швеції та Німеччини німецького Leopard 2, його вироблено в кількості 3600 екземплярів.

Зазначається, що впродовж трохи понад 30 років ці танки становили кістяк шведських механізованих бригад. Тепер українська армія має у своєму розпорядженні десять таких танків для боротьби за звільнення своєї країни, з танкістами, навченими шведською армією.

"Звичайно, ми сподіваємося, що вони досягнуть успіху (Сили оборони, що пройшли тренування на танках у Швеції. – Ред.), і що умови на місцях будуть максимально сприятливими, і що система буде використовуватися за призначенням, у поєднанні зі шведськими бойовими машинами, для досягнення оптимального ефекту", – додали у відомстві.

14 вересня 2023 року українські льотчики випробували шведські винищувачі JAS Gripen, заявили на Sveriges Radio з посиланням на письмове повідомлення міністра оборони країни Пола Йонсона. Він не виключив, що бойові літаки будуть доставлені в Україну згодом.

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