Україна та Швеція домовилися про спільне виробництво сучасних БМП CV-90, заявлена мета співпраці – 1000 шведських БМП для ЗСУ. Про це написала в Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Як заявила Маляр, БМП CV-90 вважається "найкращою у світі". За її словами, бронемашина втілила всі найважливіші напрацювання для техніки такого класу, а головне – вона забезпечує максимальний захист для екіпажу (три особи) та десанту (до восьми осіб).

24 травня Чехія уклала контракт зі Швецією на постачання 246 CV-90 з супутньою інфраструктурою на 59,7 млрд крон (близько 2,5 млрд євро).

ДОВІДКА. Combat Vehicle 90 (CV90, або CV-90) – сімейство бойових машин, взяте на озброєння армії Швеції з 1993 року. БМП озброєні 40-мм гарматою, броня захищає від влучення 30-мм снарядів. В армії Швеції зараз понад 500 таких БМП.

19 січня 2023 року у Швеції повідомили, що передадуть Україні близько 50 бойових машин піхоти CV90 та самохідні артилерійські установки Archer.

1 травня глава Міноборони Олексій Резніков обговорив зі шведським колегою Полом Йонсоном варіант створення "коаліції CV90" для постачання цих бронемашин ЗСУ.

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