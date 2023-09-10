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Украина и Швеция договорились о совместном производстве БМП CV-90 – видео Минобороны видео

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2023, 20:57
CV-90 (Фото - EPA)
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Украина и Швеция договорились о совместном производстве современных БМП CV-90, заявленная цель сотрудничества – 1000 шведских БМП для ВСУ. Об этом написала в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр

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Как заявила Маляр, БМП CV-90 считается "лучшей в мире". По ее словам, бронемашина воплотила все важнейшие наработки для техники такого класса, а главное – она обеспечивает максимальную защиту для экипажа (три человека) и десанта (до восьми человек).

24 мая Чехия заключила контракт со Швецией на поставку 246 боевых машин пехоты CV90 с сопутствующей инфраструктурой на 59,7 млрд крон (около 2,5 млрд евро). 

СПРАВКА. Combat Vehicle 90 (CV90, или CV-90) – семейство боевых машин, принятое на вооружение армии Швеции с 1993 года. БМП вооружены 40-мм пушкой, а их броня защищает от попадания 30-мм снарядов. У армии Швеции сейчас более 500 таких БМП.
  • 19 января 2023 года в Швеции сообщили, что передадут Украине около 50 боевых машин пехоты CV90 и самоходные артиллерийские установки Archer.
  • 1 мая глава Минобороны Алексей Резников обсудил со шведским коллегой Полом Йонсоном вариант создания "коалиции CV90" для поставки этих бронемашин ВСУ.
Сергей Бережной
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швециябмпАнна МалярCV90CV-90
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