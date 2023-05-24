Чехия покупает у Швеции 246 бронемашин CV90 на 2,5 млрд евро

Чехия заключила контракт со Швецией на поставку 246 боевых машин пехоты CV90 с сопутствующей инфраструктурой на 59,7 млрд крон (около 2,5 млрд евро). Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала, пишет Novinky.cz.

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Как сообщил Фиала, межгосударственный контракт оговаривает поставку 246 БМП CV90, 29 мобильных ремонтных мастерских и запчасти. Первые десять машин будут доставлены в Чехию в 2026 году.

По информации издания, на самом деле речь идет о двух контрактах, один из которых – двусторонний между Чехией и Швецией в лице шведского государственного агентства по вооружению FMV, а другой – трехсторонний договор купли-продажи между Чехией, FMV и производителем BAE Systems Hägglunds AB, который напрямую относится к приобретению БМП CV90.

Первоначально Чехия намеревалась приобрести 210 БМП и получить опцион еще на 36 машин, однако заказ был сразу увеличен на размер опциона из соображений скорейшего укрепления обороны и для снижения стоимости, поскольку гарантированная цена на СV90 была действительна только до конца июня.

СПРАВКА. Combat Vehicle 90 (CV90) – семейство боевых машин, принятое на вооружении армии Швеции с 1993 года. БМП вооружены 40-мм пушкой, а их броня защищает от попадания 30-мм снарядов. У армии Швеции сейчас более 500 таких БМП.

19 января 2023 года в Швеции сообщили, что передадут Украине около 50 боевых машин пехоты CV90 и самоходные артиллерийские установки Archer.

1 мая глава минобороны Алексей Резников обсудил со шведским коллегой Полом Йонсоном вариант создания "коалиции CV90" для поставки этих бронемашин ВСУ.

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