Швеция готова отправить в Украину танки Leopard 2
23.02.2023, 11:04
Танк Leopard Швеции (Фото: ЕРА)
Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна может отправить Украине часть своих танков Leopard 2 в новом пакете военной помощи. Об этом сообщает Reuters.
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По его словам, Швеция открыта к этому и ведет тесный диалог по этому поводу прежде всего с Германией.
Скандинавская страна готовится представить очередной пакет военной помощи Украине, в который войдет артиллерийская система Archer. Кроме того, в шведском парламенте ведутся дискуссии о дополнительном предоставлении Украине части из примерно 120 танков Leopard 2, которыми располагает страна.
- 19 января 2023 года Йонсон заявил, что Швеция передаст Украине машины пехоты CV90 и самоходные артиллерийские установки Archer.
- 8 февраля Швеция приняла пакет военной помощи Украине на $400 млн.
- 15 февраля министр обороны Швеции заявил, что страна рассматривает запрос Украины о возможном предоставлении истребителей Gripen, но в этом вопросе есть ограничения.
- 15 февраля премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что Швеция не исключает предоставления Украине истребителей, а также выступает за создание международной коалиции для их снабжения.
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