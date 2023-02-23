Швеция готова отправить в Украину танки Leopard 2

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна может отправить Украине часть своих танков Leopard 2 в новом пакете военной помощи. Об этом сообщает Reuters.

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По его словам, Швеция открыта к этому и ведет тесный диалог по этому поводу прежде всего с Германией.

Скандинавская страна готовится представить очередной пакет военной помощи Украине, в который войдет артиллерийская система Archer. Кроме того, в шведском парламенте ведутся дискуссии о дополнительном предоставлении Украине части из примерно 120 танков Leopard 2, которыми располагает страна.

Мілана Головань

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