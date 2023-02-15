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Премьер Швеции выступил за создание коалиции по предоставлению истребителей Украине

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2023, 17:37
Премьер Швеции выступил за создание коалиции по предоставлению истребителей Украине - Фото
Ульф Кристерссон (скриншот)

Швеция не исключает предоставления Украине истребителей, а также выступает за создание международной коалиции по их поставке. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на пресс-конференции во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 15 февраля в Киеве.

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"На прошлой неделе, когда мы встречались в Брюсселе, многие страны сказали, что не исключают этого. Но должны признать, что должна быть создана международная коалиция, которая будет принимать подобные решения. Мы понимаем, что для Украины это не должно растягиваться во времени", – сказал Кристерссон.

Премьера спросили, когда в Украине ожидаются поставки артиллерийских установок Archer. В ответ он не назвал конкретных дат, заявив, что это произойдет "как можно скорее".

Он также добавил, что с Archer связано много вопросов, в частности относительно подготовки.

Мілана Головань
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Владимир Зеленский швеция Ульф Кристерссон
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