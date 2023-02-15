Премьер Швеции выступил за создание коалиции по предоставлению истребителей Украине

Швеция не исключает предоставления Украине истребителей, а также выступает за создание международной коалиции по их поставке. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на пресс-конференции во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 15 февраля в Киеве.

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"На прошлой неделе, когда мы встречались в Брюсселе, многие страны сказали, что не исключают этого. Но должны признать, что должна быть создана международная коалиция, которая будет принимать подобные решения. Мы понимаем, что для Украины это не должно растягиваться во времени", – сказал Кристерссон.

Премьера спросили, когда в Украине ожидаются поставки артиллерийских установок Archer. В ответ он не назвал конкретных дат, заявив, что это произойдет "как можно скорее".

Он также добавил, что с Archer связано много вопросов, в частности относительно подготовки.

19 января 2023 года министр обороны Швеции заявил, что его страна передаст Украине машины пехоты CV90 и самоходные артиллерийские установки Archer.

8 февраля Швеция одобрила пакет военной помощи Украине на $400 млн.

15 февраля министр обороны Швеции заявил, что страна рассматривает запрос Украины о возможном предоставлении истребителей Gripen, но в этом вопросе есть ограничения.

Мілана Головань

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