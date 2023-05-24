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Чехія купує у Швеції 246 бронемашин CV90 на 2,5 млрд євро

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24.05.2023, 20:14
Чехія купує у Швеції 246 бронемашин CV90 на 2,5 млрд євро - Фото
Бойова машина піхоти CV90 (фото – EPA)

Чехія уклала контракт зі Швецією на постачання 246 бойових машин піхоти CV90 з супутньою інфраструктурою на 59,7 млрд крон (близько 2,5 млрд євро). Про це заявив прем'єр-міністр країни Петр Фіала, пише Novinky.cz.

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Як повідомив Фіала, міждержавний контракт обговорює постачання 246 БМП CV90, 29 мобільних ремонтних майстерень та запчастини. Перші десять машин будуть доставлені до Чехії у 2026 році.

За інформацією видання, насправді йдеться про два контракти, один із яких – двосторонній між Чехією та Швецією в особі шведської державної агенції з озброєння FMV, а інший – тристоронній договір купівлі-продажу між Чехією, FMV та виробником BAE Systems Hägglunds AB, який безпосередньо стосується придбання БМП CV90.

Спочатку Чехія мала намір придбати 210 БМП і отримати опціон ще на 36 машин, проте замовлення було відразу збільшено на розмір опціону з міркувань якнайшвидшого зміцнення оборони та для зниження вартості, оскільки гарантована ціна на СV90 була дійсна тільки до кінця червня.

ДОВІДКА. Combat Vehicle 90 (CV90) – сімейство бойових машин, прийняте на озброєнні Швеції з 1993 року. БМП озброєні 40-мм гарматою, броня захищає від влучення 30-мм снарядів. В армії Швеції зараз понад 500 таких БМП.
  • 19 січня 2023 року у Швеції повідомили, що передадуть Україні близько 50 бойових машин піхоти CV90 та самохідні артилерійські установки Archer.
  • 1 травня глава міноборони Олексій Резніков обговорив зі шведським колегою Полом Йонсоном варіант створення "коаліції CV90" для постачання цих бронемашин ЗСУ.

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Сергій Бережний
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