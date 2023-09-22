Міністр оборони Данії визнав, що частина танків Leopard прибула до України з дефектами

Міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен у пояснювальній записці констатував, що у 12 з 20 переданих Україні танків Leopard 1A5 виявили дефекти. З документом ознайомились журналісти інформагенції TV2.

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Міністр визнав, що тільки в 10 танках, які вже знаходяться в Україні, є дрібні несправності. За його словами, їх вже усувають українці.

Також міністр повідомив, що ще 10 німецьких танків Leopard 1A5 наразі перебувають у Польщі. Зазначається, що два з цих танків мають серйозні дефекти.

В Україні немає інженерів, які б могли виправити такі дефекти, тому німецька компанія FFG, яка відповідає за відновлення танків у Німеччині, розпочне ремонт вже наступного тижня, пишуть журналісти.

Данія передасть Україні 15 модернізованих радянських танків Т-72ЕА та 30 німецьких машин Leopard 1, заявили у Міноборони країни 19 вересня.

21 вересня Швеція передала Україні 10 танків Stridsvagn 122, які є модернізованим аналогом німецьких Leopard 2А5.

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