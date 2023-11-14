Берлін замовив у Rheinmetall "леопарди" для України на 2024 рік: що в контракті
Збройовий концерн Rheinmetall отримав від німецького уряду замовлення на постачання Україні 25 танків Leopard 1, яке заплановане на 2024 рік. Про це повідомила пресслужба концерну.
Україна отримає 25 основних бойових танків Leopard 1 модифікації A5, п'ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин (BPz 2) та дві броньовані машини для автошколи навчання ЗСУ.
"Вартість замовлення складає двозначну суму в мільйонах євро й охоплює навчання, логістику, запасні частини, технічне обслуговування та інші допоміжні послуги", – йдеться у повідомленні.
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Контракт фінансуватиметься урядом Німеччини, постачання техніки заплановане на 2024 рік.
У матеріалі додається, що перед відправленням в Україну на заводах Rheinmetall в Унтерлюсі й Касселі пройдуть роботи, необхідні для введення танків у експлуатацію.
- 27 жовтня 2023 року Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги із засобами ППО, бронетранспортерами й боєприпасами.
- Пізніше посол Німеччини в Україні Єґер заявив, що для захисту від російських атак взимку 2023-2024 років країна отримає ще дві системи IRIS-Т до кінця року.
- 14 листопада Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли танки Leopard, броньований транспорт, снаряди, транспорт швидкої допомоги.
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