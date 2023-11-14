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Берлін замовив у Rheinmetall "леопарди" для України на 2024 рік: що в контракті

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14.11.2023, 15:07
Берлін замовив у Rheinmetall
Українські солдати проходять навчання на Leopard (Фото: ЕРА)

Збройовий концерн Rheinmetall отримав від німецького уряду замовлення на постачання Україні 25 танків Leopard 1, яке заплановане на 2024 рік. Про це повідомила пресслужба концерну.

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Україна отримає 25 основних бойових танків Leopard 1 модифікації A5, п'ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин (BPz 2) та дві броньовані машини для автошколи навчання ЗСУ.

"Вартість замовлення складає двозначну суму в мільйонах євро й охоплює навчання, логістику, запасні частини, технічне обслуговування та інші допоміжні послуги", – йдеться у повідомленні.

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Контракт фінансуватиметься урядом Німеччини, постачання техніки заплановане на 2024 рік.

У матеріалі додається, що перед відправленням в Україну на заводах Rheinmetall в Унтерлюсі й Касселі пройдуть роботи, необхідні для введення танків у експлуатацію.

  • 27 жовтня 2023 року Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги із засобами ППО, бронетранспортерами й боєприпасами.
  • Пізніше посол Німеччини в Україні Єґер заявив, що для захисту від російських атак взимку 2023-2024 років країна отримає ще дві системи IRIS-Т до кінця року.
  • 14 листопада Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли танки Leopard, броньований транспорт, снаряди, транспорт швидкої допомоги. 
Уляна Кричковська
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