Берлин заказал у Rheinmetall "леопарды" для Украины на 2024 год: что в контракте

Оружейный концерн Rheinmetall получил от немецкого правительства заказ на поставку Украине 25 танков Leopard 1, запланированный на 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

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Украина получит 25 основных боевых танков Leopard 1 в модификации A5, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин (BPz 2) и две бронированные машины для автошколы обучения ВСУ.

"Стоимость заказа составляет двузначную сумму в миллионах евро и охватывает обучение, логистику, запасные части, техническое обслуживание и другие вспомогательные услуги", – говорится в сообщении.

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Контракт будет финансироваться правительством Германии, поставка техники запланирована на 2024 год.

В материале добавляется, что перед отправкой в Украину на заводах Rheinmetall в Унтерлюсе и Касселе пройдут работы, необходимые для ввода танков в эксплуатацию.

27 октября 2023 года Германия передала Украине очередной пакет военной помощи со средствами ПВО, бронетранспортерами и боеприпасами.

Позже посол Германии в Украине Егер заявил, что для защиты от российских атак зимой 2023-2024 годов страна получит еще две системы IRIS-Т до конца года.

14 ноября Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли танки Leopard, бронированный транспорт, снаряды, транспорт скорой помощи.

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