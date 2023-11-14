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Танки Leopard і понад мільйон патронів: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Этот материал также доступен на русском
14.11.2023, 11:55
Танки Leopard і понад мільйон патронів: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги - Фото
Танк LEOPARD (Фото: ЕРА)

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли танки Leopard, броньований транспорт, снаряди, транспорт швидкої допомоги. Про це повідомила пресслужба німецького уряду.

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До переліку увійшли:

→ 10 танків Leopard 1A5 (усього поставлено: 30, залишилося поставити: 105);
→ 14 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (усього: 60);
→ п'ять гусеничних машин швидкої допомоги Warthog;
→ тисяча снарядів 155 мм (усього: 19 500);
→ бронемашина для розмінування WISENT 1 (усього: 11);
→ 10 розвідувальних дронів VECTOR (усього: 142);
→ 10 000 захисних окулярів (усього: 90 000);
→ 14 радарів GO12 (усього: 46);
→ три машини для захисту кордонів (усього: 233);
→ чотири тягачі 8x8 HX81 і чотири напівпричепи;
→ 16 вантажівок Zetros (усього: 216);
→ три автомобілі (всього: 300);
→ 13 вантажівок MAN TGS (усього: 25);
→ 1,4 млн патронів (усього: 47,1 млн).

Танки Leopard модифікацій 2А6, 2А5 та 1А5 призначені для прориву укріплених позицій противника, знищення вогневих точок, техніки й живої сили ворога, швидкої організації оборонних рубежів.

У проєкті федерального бюджету Німеччини на 2024 рік на підтримку ЗСУ було виділено 4 млрд євро. Водночас Міноборони Німеччини оцінює лише вже заплановані на 2024 рік потреби у військовій допомозі Україні в 5,22 млрд євро.

11 листопада, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус "вирішив, що так не піде" і вимагав додатково 5 млрд євро

  • 5 жовтня 2023 року Зеленський повідомив, що Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці.
  • 27 жовтня Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги із засобами ППО, бронетранспортерами й боєприпасами.
  • Пізніше посол Німеччини в Україні Єґер заявив, що для захисту від російських атак взимку 2023-2024 років країна отримає ще дві системи IRIS-Т до кінця року.

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Уляна Кричковська
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війнаНімеччинавійськова допомогазброяLeopard

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