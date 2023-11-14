Танки Leopard і понад мільйон патронів: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли танки Leopard, броньований транспорт, снаряди, транспорт швидкої допомоги. Про це повідомила пресслужба німецького уряду.
До переліку увійшли:
→ 10 танків Leopard 1A5 (усього поставлено: 30, залишилося поставити: 105);
→ 14 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (усього: 60);
→ п'ять гусеничних машин швидкої допомоги Warthog;
→ тисяча снарядів 155 мм (усього: 19 500);
→ бронемашина для розмінування WISENT 1 (усього: 11);
→ 10 розвідувальних дронів VECTOR (усього: 142);
→ 10 000 захисних окулярів (усього: 90 000);
→ 14 радарів GO12 (усього: 46);
→ три машини для захисту кордонів (усього: 233);
→ чотири тягачі 8x8 HX81 і чотири напівпричепи;
→ 16 вантажівок Zetros (усього: 216);
→ три автомобілі (всього: 300);
→ 13 вантажівок MAN TGS (усього: 25);
→ 1,4 млн патронів (усього: 47,1 млн).
Танки Leopard модифікацій 2А6, 2А5 та 1А5 призначені для прориву укріплених позицій противника, знищення вогневих точок, техніки й живої сили ворога, швидкої організації оборонних рубежів.
У проєкті федерального бюджету Німеччини на 2024 рік на підтримку ЗСУ було виділено 4 млрд євро. Водночас Міноборони Німеччини оцінює лише вже заплановані на 2024 рік потреби у військовій допомозі Україні в 5,22 млрд євро.
11 листопада, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус "вирішив, що так не піде" і вимагав додатково 5 млрд євро.
- 5 жовтня 2023 року Зеленський повідомив, що Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці.
- 27 жовтня Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги із засобами ППО, бронетранспортерами й боєприпасами.
- Пізніше посол Німеччини в Україні Єґер заявив, що для захисту від російських атак взимку 2023-2024 років країна отримає ще дві системи IRIS-Т до кінця року.
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