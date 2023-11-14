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Танки Leopard и более миллиона патронов: Германия передала Украине пакет военной помощи

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2023, 11:55
Танки Leopard и более миллиона патронов: Германия передала Украине пакет военной помощи - Фото
Танк LEOPARD (Фото: ЕРА)

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли танки Leopard, бронированный транспорт, снаряды, транспорт скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба немецкого правительства.

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В список вошли:

→ 10 танков Leopard 1A5 (всего поставлено: 30, осталось поставить: 105);
→ 14 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (всего: 60);
→ пять гусеничных машин скорой помощи Warthog;
→ тысяча снарядов 155 мм (всего 19 500);
→ бронемашина для разминирования WISENT 1 (всего: 11);
→ 10 разведывательных дронов VECTOR (всего: 142);
→ 10 000 защитных очков (всего: 90 000);
→ 14 радаров GO12 (всего: 46);
→ три машины для защиты границ (всего: 233);
→ четыре тягача 8x8 HX81 и четыре полуприцепа;
→ 16 грузовиков Zetros (всего: 216);
→ три автомобиля (всего: 300);
→ 13 грузовиков MAN TGS (всего: 25);
→ 1,4 млн патронов (всего 47,1 млн).

Танки Leopard модификаций 2А6, 2А5 и 1А5 предназначены для прорыва укрепленных позиций противника, уничтожения огневых точек, техники и живой силы врага, быстрой организации оборонительных рубежей.

В проекте федерального бюджета Германии на 2024 год в поддержку ВСУ было выделено 4 млрд евро. В то же время Минобороны Германии оценивает уже запланированные на 2024 год потребности в военной помощи Украине в 5,22 млрд евро.

11 ноября, министр обороны Германии Борис Писториус "решил, что так не пойдет" и потребовал дополнительно 5 млрд евро.

  • 5 октября 2023 года Зеленский сообщил, что Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы.
  • 27 октября Германия передала Украине очередной пакет военной помощи со средствами ПВО, бронетранспортерами и боеприпасами.
  • Позже посол Германии в Украине Егер заявил, что для защиты от российских атак зимой 2023-2024 годов страна получит еще две системы IRIS-Т до конца года.

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Ульяна Кричковская
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