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"Пісторіус забив на сполох". Німеччина подвоїть військову допомогу ЗСУ, буде 8 млрд євро – Bild

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11.11.2023, 17:40
Борис Пісторіус (Фото - EPA)

Наступного року Німеччина подвоїть військову допомогу Україні, і замість 4 млрд євро буде виділено 8 млрд. Про це повідомив німецький таблоїд Bild, посилаючись на джерела в Міноборони Німеччини.

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За даними німецького видання, коаліція "світлофора" домовилася про це цього тижня, а на наступному тижні бюджетний комітет офіційно ухвалить рішення про "чотири з гаком" мільярди.

Початково міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заклав у федеральний бюджет на 2024 рік лише 4 млрд євро на військову допомогу Україні. Проте майже всі гроші були спрямовані на вже обіцяні проєкти, а на нову підтримку Міноборони залишилося лише 120 млн євро.

Як пише видання, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус "вирішив, що так не піде" і "забив на сполох і зажадав додатково 5 млрд євро" в ході переговорів про бюджет.

"Тепер поворот: у 2024 році буде ще 4 млрд. Крім того, є 2 млрд євро, які Міністерство оборони може витратити як так звані дозволи на виконання довгострокових оборонних контрактів", – зазначили журналісти.

  • У бюджеті Німеччини на 2024 рік на підтримку ЗСУ було виділено 4 млрд євро. Однак Міноборони Німеччини оцінює лише заплановані на 2024 рік потреби у військовій допомозі Україні в 5,22 млрд євро.
  • У Пентагоні просять Конгрес ухвалити додатковий запит, направлений Байденом, щоб Штати могли продовжувати задовольняти потреби України на полі бою. До того часу Штати будуть відправляти менші пакети, щоб "розтягнути" допомогу, оскільки наявне фінансування закінчується.

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Оксана Житнюк
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Німеччинавійськова допомога

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