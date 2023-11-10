RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Шольц закликав готуватися до того, що війна триватиме дуже довго. Але він "не песимістичний"

Этот материал также доступен на русском
10.11.2023, 14:34
Шольц закликав готуватися до того, що війна триватиме дуже довго. Але він
Олаф Шольц (Фото: EPA/Filip Singer)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав готуватися до того, що війна Росії проти України триватиме "дуже довго". Про це він заявив на конференції бундесверу у Берліні, цитує його ARD.

За його словами, він не бачить ознак того, що Росія припинить війну проти України.

"Ми маємо бути готові до того, що війна може тривати дуже довго", — сказав Шольц.

Водночас він зазначив, що війна триває набагато більше, ніж на це очікував диктатор Володимир Путін, а тому він "не песимістичний".

"Важливо розвивати стійкість та захищати власну інфраструктуру від атак", – підкреслив канцлер.

Нещодавно Шольц повідомив, що його країна готує "зимовий" пакет допомоги Україні, де будуть системи протиповітряної оборони Patriot, Iris-T6, Gepard та інші.

  • Генерал бундесверу: Підтримка ЗСУ – завдання до 2032 року. Маємо протриматися довше за Путіна.
  • 20 жовтня Німеччина оголосила про нову військову допомогу Україні: у пакет увійшли три зенітні установки Gepard, розвідувальні дрони, техніка, димові та освітлювальні снаряди.
  • Прем'єр Шмигаль оголосив, що Укроборонпром та німецький збройовий концерн Rheinmetall створили спільне підприємство з обслуговування та ремонту західної техніки. ТОВ вже зареєстровано.

Читайте також: Німеччина передала нову партію допомоги Україні. Туди увійшла зокрема дюжина БТРів

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаволодимир путінНімеччинавійськова допомогаолаф шольц

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 