Шольц закликав готуватися до того, що війна триватиме дуже довго. Але він "не песимістичний"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав готуватися до того, що війна Росії проти України триватиме "дуже довго". Про це він заявив на конференції бундесверу у Берліні, цитує його ARD.

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За його словами, він не бачить ознак того, що Росія припинить війну проти України.

"Ми маємо бути готові до того, що війна може тривати дуже довго", — сказав Шольц.

Водночас він зазначив, що війна триває набагато більше, ніж на це очікував диктатор Володимир Путін, а тому він "не песимістичний".

"Важливо розвивати стійкість та захищати власну інфраструктуру від атак", – підкреслив канцлер.

Нещодавно Шольц повідомив, що його країна готує "зимовий" пакет допомоги Україні, де будуть системи протиповітряної оборони Patriot, Iris-T6, Gepard та інші.

Генерал бундесверу: Підтримка ЗСУ – завдання до 2032 року. Маємо протриматися довше за Путіна.

20 жовтня Німеччина оголосила про нову військову допомогу Україні: у пакет увійшли три зенітні установки Gepard, розвідувальні дрони, техніка, димові та освітлювальні снаряди.

Прем'єр Шмигаль оголосив, що Укроборонпром та німецький збройовий концерн Rheinmetall створили спільне підприємство з обслуговування та ремонту західної техніки. ТОВ вже зареєстровано.

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