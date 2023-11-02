Німеччина передала нову партію допомоги Україні: дюжина БТР, радари для ЗРК IRIS-T та інше

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, в який зокрема увійшла дюжина бронетранспортерів, радари для зенітно-ракетного комплексу IRIS-T, комплекти зимової форми та дрони. Про це йдеться у повідомленні уряду ФРН.

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Новий пакет військової допомоги складається з:

→ 12 бронетранспортерів – на додачу до 4 переданих раніше (загалом уже 16);

→ двох радарів TRML-4D (для ЗРК IRIS-T) для спостереження за повітряним простором (на додачу до 4 переданих раніше);

→ семи розвідувальних дронів Primoco ONE;

→ двох систем самозахисту для гелікоптерів AMPS;

→ ще п'ятьох безпілотних надводних апаратів (на додачу до 15 переданих раніше);

→ 12 вантажівок MAN TGS;

→ чотирьох сідлових тягачів 8x8 і 4 напівпричепів (загалом вже 75 і 70 відповідно);

→ 32 супутникових терміналів SatCom (загалом вже 230);

→ 10 000 захисних окулярів із запасів Бундесверу і промислових складів;

→ 30 000 комплектів зимової форми;

→ одного принтера PCB.

Там пообіцяли передати Україні ще 25 танків Leopard.

LIGA.net перераховувала вміст попереднього пакета допомоги від німецьких союзників.

Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що його країна готує "зимовий" пакет допомоги Україні, в якому будуть системи протиповітряної оборони Patriot, Iris-T6, Gepard та інше.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону анонсував "хорошу новину" з Німеччини.

20 жовтня Німеччина оголосила про нову військову допомогу Україні: у пакет увійшли три зенітні установки Gepard, розвідувальні дрони, техніка, димові й освітлювальні снаряди.

Прем'єр Шмигаль оголосив, що Укроборонпром і німецький збройовий концерн Rheinmetall створили спільне підприємство з обслуговування та ремонту західної техніки. ТОВ вже зареєстровано.

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