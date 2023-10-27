Німеччина передала Україні новий пакет допомоги. Там IRIS-T, БТР та тисячі снарядів — список
Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги із засобами ППО, бронетранспортерами та боєприпасами. Про це повідомили на сайті німецького уряду.
До нового траншу допомоги від німців увійшли:
— чотири бронетранспортери;
— зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM — не уточнюється, чи це батарея, чи одна пускова установка;
— ракети для системи IRIS-T SLS;
— радіолокаційна станція повітряного огляду ТРМЛ-4Д;
— боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II (аналог HIMARS, але на гусеничному ході);
— вісім безпілотників-розвідників VECTOR;
— чотири наземні оглядові радари GO12;
— п'ять безпілотних надвірних кораблів;
— шість машин для прикордонників;
— 10 000 захисних окулярів;
— чотири тягачі 8x8 HX81 і чотири напівпричепи;
— 5000 артилерійських снарядів калібру 155 мм.
Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що його країна готує "зимовий" пакет допомоги Україні, в якому будуть системи протиповітряної оборони Patriot, Iris-T6, Gepard та інше.
- Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону анонсував "хорошу новину" з Німеччини.
- 20 жовтня Німеччина оголосила про нову військову допомогу Україні: у пакет увійшли три зенітні установки Gepard, розвідувальні дрони, техніка й димові та освітлювальні снаряди.
- Прем'єр Шмигаль оголосив, що Укроборонпром та німецький збройовий концерн Rheinmetall створили спільне підприємство з обслуговування та ремонту західної техніки. ТОВ вже зареєстровано.
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