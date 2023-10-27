Германия передала Украине новый пакет помощи. Там IRIS-T, БТР и тысячи снарядов — список
Германия передала Украине очередной пакет военной помощи со средствами ПВО, бронетранспортерами и боеприпасами. Об этом сообщили на сайте немецкого правительства.
В новый транш помощи от немцев вошли:
— четыре бронетранспортера;
— зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM — не уточняется, батарея ли это, или одна пусковая установка;
— ракеты для системы IRIS-T SLS;
— радиолокационная станция воздушного обзора ТРМЛ-4Д;
— боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II (аналог HIMARS, но на гусеничном ходе);
— восемь беспилотников-разведчиков VECTOR;
— четыре наземных обзорных радара GO12;
— пять беспилотных надворных кораблей;
— шесть машин для пограничников;
— 10 000 защитных очков;
— четыре тягача 8x8 HX81 и четыре полуприцепа;
— 5000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм.
Недавно канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что его страна готовит "зимний" пакет помощи Украине, в котором будут системы противовоздушной обороны Patriot, Iris-T6, Gepard и прочее.
- Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона анонсировал "хорошую новость" из Германии.
- 20 октября Германия объявила о новой военной помощи Украине: в пакет вошли три зенитные установки Gepard, разведывательные дроны, техника и дымовые и осветительные снаряды.
- Премьер Шмыгаль объявил, что Укроборонпром и немецкий оружейный концерн Rheinmetall создали совместное предприятие по обслуживанию и ремонту западной техники. ООО уже зарегистрировано.
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