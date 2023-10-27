Германия передала Украине новый пакет помощи. Там IRIS-T, БТР и тысячи снарядов — список

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи со средствами ПВО, бронетранспортерами и боеприпасами. Об этом сообщили на сайте немецкого правительства.

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В новый транш помощи от немцев вошли:

— четыре бронетранспортера;

— зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM — не уточняется, батарея ли это, или одна пусковая установка;

— ракеты для системы IRIS-T SLS;

— радиолокационная станция воздушного обзора ТРМЛ-4Д;

— боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II (аналог HIMARS, но на гусеничном ходе);

— восемь беспилотников-разведчиков VECTOR;

— четыре наземных обзорных радара GO12;

— пять беспилотных надворных кораблей;

— шесть машин для пограничников;

— 10 000 защитных очков;

— четыре тягача 8x8 HX81 и четыре полуприцепа;

— 5000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что его страна готовит "зимний" пакет помощи Украине, в котором будут системы противовоздушной обороны Patriot, Iris-T6, Gepard и прочее.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона анонсировал "хорошую новость" из Германии.

20 октября Германия объявила о новой военной помощи Украине: в пакет вошли три зенитные установки Gepard, разведывательные дроны, техника и дымовые и осветительные снаряды.

Премьер Шмыгаль объявил, что Укроборонпром и немецкий оружейный концерн Rheinmetall создали совместное предприятие по обслуживанию и ремонту западной техники. ООО уже зарегистрировано.

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