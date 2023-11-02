Германия передала новую партию помощи Украине. Туда вошла в частности дюжина БТРов

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который, в частности, вошла дюжина бронетранспортеров, радары для зенитно-ракетного комплекса IRIS-T, комплекты зимней формы и дроны. Об этом говорится в сообщении правительства ФРГ.

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Новый пакет военной помощи состоит из:

→ 12 бронетранспортеров – в дополнение к 4 переданным ранее (в общей сложности уже 16);

→ двух радаров TRML-4D (для ЗРК IRIS-T) для наблюдения за воздушным пространством (в дополнение к 4 переданным ранее);

→ семи разведывательных дронов Primoco ONE;

→ двух систем самозащиты для вертолетов AMPS;

→ еще пяти беспилотных надводных аппаратов (в дополнение к 15 переданным ранее);

→ 12 грузовиков MAN TGS;

→ четырех седловых тягачей 8x8 и 4 полуприцепов (в общей сложности уже 75 и 70 соответственно);

→ 32 спутниковых терминалов SatCom (в общей сложности уже 230);

→ 10 000 защитных очков из запасов Бундесвера и промышленных складов;

→ 30 тысяч комплектов зимней формы;

→ Один принтер PCB.

Там пообещали передать Украине еще 25 танков Leopard.

LIGA.net перечисляла содержимое предыдущего пакета помощи от немецких союзников.

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что его страна готовит "зимний" пакет помощи Украине, в котором будут системы противовоздушной обороны Patriot, Iris-T6, Gepard и другие.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона анонсировал "хорошую новость" из Германии.

20 октября Германия объявила о новой военной помощи Украине: в пакет вошли три зенитные установки Gepard, разведывательные дроны, техника и дымовые и осветительные снаряды.

Премьер Шмыгаль объявил, что Укроборонпром и немецкий оружейный концерн Rheinmetall создали совместное предприятие по обслуживанию и ремонту западной техники. ООО уже зарегистрировано.

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