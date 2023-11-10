Шольц призвал готовиться к тому, что война продлится очень долго. Но он "не пессимистичен"

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал готовиться к тому, что война России против Украины продлится "очень долго". Об этом он заявил на конференции бундесвера в Берлине, цитирует его ARD.

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По его словам, он не видит признаков того, что Россия прекратит войну против Украины.

"Мы должны быть готовы к тому, что война может продлиться очень долго", — сказал Шольц.

Одновременно он отметил, что война длится гораздо больше, чем этого ожидал диктатор Владимир Путин, а поэтому он "не пессимистичен".

"Важно развивать устойчивость и защищать собственную инфраструктуру от атак", — подчеркнул канцлер.

Недавно Шольц сообщил, что его страна готовит "зимний" пакет помощи Украине, в котором будут системы противовоздушной обороны Patriot, Iris-T6, Gepard и другие.

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20 октября Германия объявила о новой военной помощи Украине: в пакет вошли три зенитные установки Gepard, разведывательные дроны, техника, дымовые и осветительные снаряды.

Премьер Шмыгаль объявил, что Укроборонпром и немецкий оружейный концерн Rheinmetall создали совместное предприятие по обслуживанию и ремонту западной техники. ООО уже зарегистрировали.

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