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Генерал Бундесвера: Поддержка ВСУ — задача до 2032 года. Должны продержаться дольше Путина

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03.11.2023, 12:27
Генерал Бундесвера: Поддержка ВСУ — задача до 2032 года. Должны продержаться дольше Путина - Фото
Кристиан Фройдинг (Фото: пресс-служба Бундесвера)

Глава специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что союзники собираются поддерживать Украину как минимум до 2032 года. Об этом он сообщил в интервью изданию Stuttgarter Nachrichten.

По его словам, с началом большой войны партнеры говорили о краткосрочной поддержке Украины, но теперь они думают на длительную перспективу. 
Он отметил, что союзники говорят с Украиной о том, как должны выглядеть в будущем Силы обороны. 

"Ясно одно: военная поддержка Украины – это задача до конца десятилетия – и далее. В нашем бюджетном планировании уже заложены средства до 2032 года, что свидетельствует о нашей решимости. Мы должны помочь Украине развить потенциал, чтобы она могла оставаться свободным государством, способным защищать себя и сдерживать нападающих. Для меня борьба за свободу не имеет срока годности", — сказал Фройдинг.

Генерал заявил, что необходимо показать диктатору Владимиру Путину, что Украина и союзники продержаться дольше России. 

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что его страна готовит "зимний" пакет помощи Украине, в котором будут системы противовоздушной обороны Patriot, Iris-T6, Gepard и другие.

  • Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона анонсировал "хорошую новость" из Германии.
  • 20 октября Германия объявила о новой военной помощи Украине: в пакет вошли три зенитные установки Gepard, разведывательные дроны, техника, дымовые и осветительные снаряды.
  • Премьер Шмыгаль объявил, что Укроборонпром и немецкий оружейный концерн Rheinmetall создали совместное предприятие по обслуживанию и ремонту западной техники. ООО уже зарегистрировано.

Читайте также: Германия передала новую партию помощи Украине. Туда вошла в частности дюжина БТРов 

Дмитрий Гриниченко
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