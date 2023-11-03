Генерал Бундесверу: Підтримка ЗСУ – завдання до 2032 року. Повинні протриматися довше за Путіна

Голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив, що союзники мають намір підтримувати Україну як мінімум до 2032 року. Про це він повідомив у інтерв'ю виданню Stuttgarter Nachrichten.

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За його словами, з початком великої війни партнери говорили про короткострокову підтримку України, але тепер вони думають про тривалу перспективу.

Він зазначив, що союзники говорять з Україною про те, як мають виглядати в майбутньому Сили оборони.

"Зрозуміло одне: військова підтримка України – це завдання до кінця десятиліття – і далі. У нашому бюджетному плануванні вже закладено кошти до 2032 року, що свідчить про нашу рішучість. Ми маємо допомогти Україні розвинути потенціал, щоб вона могла залишатися вільною державою, здатною захищати себе і стримувати нападників. Для мене боротьба за свободу не має терміну придатності", – сказав Фройдінг.

Генерал заявив, що необхідно показати диктатору Володимиру Путіну, що Україна та союзники протримаються довше за Росію.

Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що його країна готує "зимовий" пакет допомоги Україні, де будуть системи протиповітряної оборони Patriot, Iris-T6, Gepard та інші.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону анонсував "хорошу новину" з Німеччини.

20 жовтня Німеччина оголосила про нову військову допомогу Україні: у пакет увійшли три зенітні установки Gepard, розвідувальні дрони, техніка, димові та освітлювальні снаряди.

Прем'єр Шмигаль оголосив, що Укроборонпром та німецький збройовий концерн Rheinmetall створили спільне підприємство з обслуговування та ремонту західної техніки. ТОВ вже зареєстровано.

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