"Писториус забил тревогу". Германия удвоит военную помощь ВСУ, будет 8 млрд евро – Bild

В следующем году Германия удвоит военную помощь Украине, и вместо 4 млрд евро будет выделено 8 млрд. Об этом сообщил немецкий таблоид Bild, ссылаясь на источники в Минобороны Германии.

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По данным немецкого издания, коалиция "светофора" договорилась об этом на этой неделе, а на следующей неделе бюджетный комитет официально примет решение о "четырех с лишним" миллиардах.

Первоначально министр финансов Германии Кристиан Линднер заложил в федеральный бюджет на 2024 год только 4 млрд евро на военную помощь Украине. Однако почти все деньги были направлены на уже обещанные проекты, а на новую поддержку у Минобороны осталось только 120 млн евро.

Как пишет издание, министр обороны Германии Борис Писториус "посчитал, что так не пойдет" и "забил тревогу и потребовал дополнительно 5 млрд евро" в ходе продолжающихся переговоров о бюджете.

"Теперь поворот: в 2024 году будет еще 4 млрд. Кроме того, есть 2 млрд евро, которые Министерство обороны может потратить в качестве так называемых разрешений на выполнение долгосрочных оборонных контрактов", – отметили журналисты.

В бюджете Германии на 2024 год на поддержку ВСУ было выделено 4 млрд евро. Однако Минобороны Германии оценивает только запланированные на 2024 год потребности в военной помощи Украине в 5,22 млрд евро.

В Пентагоне просят Конгресс принять дополнительный запрос, направленный Байденом, чтобы Штаты могли продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя. До тех пор Штаты будут отправлять меньшие пакеты, чтобы "растянуть" помощь, так как имеющееся финансирование иссякает.

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