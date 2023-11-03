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Білий дім: Ми починаємо надавати Україні менші пакети, щоб розтягнути допомогу

Этот материал также доступен на русском
03.11.2023, 23:11
Білий дім: Ми починаємо надавати Україні менші пакети, щоб розтягнути допомогу - Фото
Карін Жан-П’єр (Фото: ЕРА)

У США вичерпується наявне фінансування військової підтримки України за однією з програм, і Штати відправлятимуть менші пакети, щоб "розтягнути" допомогу. Про це під час брифінгу 3 листопада оголосила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

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Вона зазначила, що сьогоднішнє оголошення допомоги українським силам вичерпує залишки коштів USAID (програми, яка передбачає не передання ЗСУ готових ресурсів, а замовлення у виробників), які зараз доступні для підтримки України.

Як наголосила Жан-П’єр, Штати ще мають залишки за президентською програмою PDA, щоб продовжувати задовольняти негайні потреби України на полі бою, але пакети будуть меншими, ніж раніше.

"Ми починаємо надавати Україні менші пакети, щоб розтягнути нашу здатність підтримувати Україну якомога довше", – сказала речниця Білого дому.

Вона закликала Конгрес США якнайшвидше схвалити запропонований Білим домом пакет додаткового фінансування для України.

  • 2 листопада Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроєкт про пакет допомоги лише Ізраїлю, всупереч вимогам президента Джо Байдена об'єднати допомогу Ізраїлю та Україні.
  • Сьогодні Пентагон оголосив про військову допомогу ЗСУ на $425 млн (до $125 млн – з наявних запасів, $300 млн – у довгостроковій перспективі, за програмою USAID).

Читайте також: Стаття Залужного розпалює дебати у Конгресі США про військову підтримку України – Politico

Оксана Житнюк
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військова допомогабілий дімКарін Жан-П'єр

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