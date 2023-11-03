Стаття Залужного розпалює дебати у Конгресі США про військову підтримку України – Politico

У колонці для The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що російсько-українська війна стає позиційною, і розповів, що має допомогти Україні вийти "з глухого кута". Його оцінка розпалює "партійні пристрасті" у Конгресі США, повідомляє Politico з посиланням на американських законодавців.

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Республіканці стверджують, що заяви Залужного стають приводом для перегляду американської підтримки Києва у дусі "стільки, скільки буде необхідно". Заява Залужного, схоже, спрямована на те, щоб вплинути на дебати в американському Конгресі, пише Politico.

Сенатор-республіканець Джош Хоулі, скептик щодо збільшення допомоги Києву, сказав, що відвертість Залужного "пробила велику діру в політиці адміністрації США" щодо України.

На переконання Хоулі, США повинні продовжувати фінансувати Україну в усіх аспектах, а не лише у військовому, щоб ситуація не зайшла в глухий кут.

"Це, природно, викликає запитання: яка саме наша стратегія щодо кінцевої мети? Який тут план? Я не думаю, що у них є план", – сказав він.

Сенатор-демократ Бен Кардін зазначив, що оцінка Залужного "збігається з тим, що нам повідомляли".

"Була надія, що вони досягнуть більших успіхів", – заявив він, сподіваючись, що Україна зможе утримати території, які вона звільнила від окупації Росії за підтримки Америки.

Politico наголошує, що Сенат, найімовірніше, схвалить збільшення допомоги Україні. Однак спікеру Палати представників Майку Джонсону доводиться переконувати більш скептично налаштованих колег.

Водночас аргументи Венса і Хоулі все ще залишаються думкою меншості в Сенаті, адже більшість сенаторів від обох партій все ще заявляють, що хочуть продовжувати допомагати Україні вийти з "глухого кута", додають журналісти.

Politico пише, що хоча кількість противників цього все одно збільшується, оскільки увага США зокрема перемикнулася на допомогу Ізраїлю, заяви Залужного не послабили підтримку з боку найактивніших прихильників України в Конгресі.

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