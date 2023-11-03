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Белый дом: Мы начинаем предоставлять Украине меньшие пакеты, чтобы растянуть помощь

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 23:11
Белый дом: Мы начинаем предоставлять Украине меньшие пакеты, чтобы растянуть помощь - Фото
Карин Жан-Пьер (Фото: ЕРА)

В США исчерпывается финансирование военной поддержки Украины по одной из программ, и Штаты будут отправлять меньшие пакеты, чтобы "растянуть" помощь. Об этом во время брифинга 3 ноября объявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Она отметила, что сегодняшнее объявление помощи украинским силам исчерпывает остатки средств USAID (программы, предусматривающей не передачу ВСУ готовых ресурсов, а заказ у производителей), которые сейчас доступны для поддержки Украины.

Как отметила Жан-Пьер, у Штатов еще есть остатки по президентской программе PDA, чтобы продолжать удовлетворять немедленные потребности Украины на поле боя, но пакеты будут меньше, чем раньше.

"Мы начинаем предоставлять Украине меньшие пакеты, чтобы растянуть нашу способность поддерживать Украину как можно дольше", – сказала спикер Белого дома.

Она призвала Конгресс США как можно быстрее одобрить предложенный Белым домом пакет дополнительного финансирования для Украины.

  • 2 ноября Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о пакете помощи только Израилю, вопреки требованиям президента Джо Байдена объединить помощь Израилю и Украине.
  • Сегодня Пентагон объявил о военной помощи ВСУ на $425 млн (до $125 млн – из имеющихся запасов, $300 млн – в долгосрочной перспективе, по программе USAID).

Читайте также: Статья Залужного разжигает дебаты в Конгрессе США о военной поддержке Украины – Politico

Оксана Житнюк
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