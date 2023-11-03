США оголосили допомогу ЗСУ на $425 млн: у пакеті боєприпаси для HIMARS, NASAMS, артснаряди
США оголосили чергову військову допомогу Україні на $425 млн. Українські сили отримають від Штатів додаткові боєприпаси для HIMARS, NASAMS, артснаряди калібрів 155 мм і 105 мм та інше, повідомляє пресслужба Пентагону.
Пентагон оголосив про нову допомогу ЗСУ з наявних запасів Міноборони (до $125 млн) та про допомогу на $300 млн у довгостроковій перспективі – за програмою USAI, яка передбачає не передачу Україні готових ресурсів, а замовлення у виробників.
У пакет на $125 млн увійдуть:
→ додаткові боєприпаси для систем NASAMS;
→ додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS;
→ артилерійські снаряди калібрів 155 та 105 мм;
→ ракети з трубчастим запуском, оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);
→ протитанкові комплекси Javelin та АТ-4;
→ понад 3 млн набоїв до стрілецької зброї та гранат;
→ підривні боєприпаси для розчищення перешкод;
→ протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;
→ 12 вантажівок для перевезення важкого обладнання;
→ спорядження для холодної погоди;
→ запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.
У межах USAI Пентагон передасть Україні додаткові боєприпаси із лазерним наведенням для боротьби з безпілотними авіаційними системами.
- 2 листопада Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроєкт про пакет допомоги лише Ізраїлю, всупереч вимогам президента Джо Байдена обєднати допомогу Ізраїлю та Україні.
Читайте також: Стаття Залужного розпалює дебати у Конгресі США про військову підтримку України – Politico
Коментарі