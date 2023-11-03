США оголосили допомогу ЗСУ на $425 млн: у пакеті боєприпаси для HIMARS, NASAMS, артснаряди

США оголосили чергову військову допомогу Україні на $425 млн. Українські сили отримають від Штатів додаткові боєприпаси для HIMARS, NASAMS, артснаряди калібрів 155 мм і 105 мм та інше, повідомляє пресслужба Пентагону.

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Пентагон оголосив про нову допомогу ЗСУ з наявних запасів Міноборони (до $125 млн) та про допомогу на $300 млн у довгостроковій перспективі – за програмою USAI, яка передбачає не передачу Україні готових ресурсів, а замовлення у виробників.

У пакет на $125 млн увійдуть:

→ додаткові боєприпаси для систем NASAMS;

→ додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS;

→ артилерійські снаряди калібрів 155 та 105 мм;

→ ракети з трубчастим запуском, оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);

→ протитанкові комплекси Javelin та АТ-4;

→ понад 3 млн набоїв до стрілецької зброї та гранат;

→ підривні боєприпаси для розчищення перешкод;

→ протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;

→ 12 вантажівок для перевезення важкого обладнання;

→ спорядження для холодної погоди;

→ запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

У межах USAI Пентагон передасть Україні додаткові боєприпаси із лазерним наведенням для боротьби з безпілотними авіаційними системами.

2 листопада Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроєкт про пакет допомоги лише Ізраїлю, всупереч вимогам президента Джо Байдена обєднати допомогу Ізраїлю та Україні.

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