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США объявили помощь ВСУ на $425 млн: боеприпасы для HIMARS, NASAMS, артснаряды

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 18:33
США объявили помощь ВСУ на $425 млн: боеприпасы для HIMARS, NASAMS, артснаряды - Фото
HIMARS (Фото: Wikipedia)

США объявили очередную военную помощь Украине на $425 млн. Украинские силы получат от Штатов дополнительные боеприпасы для HIMARS, NASAMS, артснаряды калибров 155 мм и 105 мм, сообщает пресс-служба Пентагона.

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Оксана Житнюк
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