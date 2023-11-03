США объявили помощь ВСУ на $425 млн: боеприпасы для HIMARS, NASAMS, артснаряды
03.11.2023, 18:33
HIMARS (Фото: Wikipedia)
США объявили очередную военную помощь Украине на $425 млн. Украинские силы получат от Штатов дополнительные боеприпасы для HIMARS, NASAMS, артснаряды калибров 155 мм и 105 мм, сообщает пресс-служба Пентагона.
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