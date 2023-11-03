Республиканцы в Конгрессе проголосовали за помощь только Израилю, без помощи для Украины

Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о пакете помощи одному Израилю, вопреки требованиям президента Джо Байдена объединить помощь Израилю и Украине. Об этом сообщает CNN.

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Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании помощи Израилю в размере $14,5 млрд за счет сокращения на ту же сумму финансирования Федеральной налоговой службы. За него проголосовали 214 республиканцев и 12 демократов.

Белый дом и Демократическая партия, которая контролирует Сенат, настаивают, что финансовый пакет помощи должен объединять помощь Израилю и Украине. Обоснования такого подхода ранее в деталях поясняли парламентариям глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен.

Байден заявлял, что в случае прохождения отдельного пакета помощи для Израиля через обе палаты Конгресса он наложит на такой законопроект вето.

Спикер Сената Чак Шумер не намерен выносить законопроект на голосование, поэтому CNN пишет, что голосование республиканцев может привести к "законодательному шатдауну" между палатами Конгресса.

Ранее президент Байден направил в Конгресс законопроект об объединенной военной помощи Украине и Израилю на сумму $106 млрд.

30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новой помощи Украине до 17 ноября. Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.

25 октября новым спикером Палаты представителей Конгресса США стал республиканец Майк Джонсон, который ранее голосовал против военной помощи Украине.

2 ноября Джонсон заявил сенаторам-республиканцам, что пакет помощи Украине будет связан с безопасностью границ США и появится в Палате представителей, как только законодатели проголосуют за пакет помощи Израилю.

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