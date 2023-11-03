UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Республиканцы в Конгрессе проголосовали за помощь только Израилю, без помощи для Украины

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 06:57
Республиканцы в Конгрессе проголосовали за помощь только Израилю, без помощи для Украины - Фото
Выступление Зеленского в Конгрессе США (Фото - скриншот из трансляции)

Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о пакете помощи одному Израилю, вопреки требованиям президента Джо Байдена объединить помощь Израилю и Украине. Об этом сообщает CNN.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании помощи Израилю в размере $14,5 млрд за счет сокращения на ту же сумму финансирования Федеральной налоговой службы. За него проголосовали 214 республиканцев и 12 демократов.   

Белый дом и Демократическая партия, которая контролирует Сенат, настаивают, что финансовый пакет помощи должен объединять помощь Израилю и Украине. Обоснования такого подхода ранее в деталях поясняли парламентариям глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен.    

Байден заявлял, что в случае прохождения отдельного пакета помощи для Израиля через обе палаты Конгресса он наложит на такой законопроект вето.

Спикер Сената Чак Шумер не намерен выносить законопроект на голосование, поэтому CNN пишет, что голосование республиканцев может привести к "законодательному шатдауну" между палатами Конгресса. 

Ранее президент Байден направил в Конгресс законопроект об объединенной военной помощи Украине и Израилю на сумму $106 млрд.

  • 25 октября новым спикером Палаты представителей Конгресса США стал республиканец Майк Джонсон, который ранее голосовал против военной помощи Украине.
  • 2 ноября Джонсон заявил сенаторам-республиканцам, что пакет помощи Украине будет связан с безопасностью границ США и появится в Палате представителей, как только законодатели проголосуют за пакет помощи Израилю.

Читайте также: Байден – Конгрессу: Нельзя торговаться в вопросах помощи Украине и Израилю

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
палата представителейконгресс сшавоенная помощьджо байденМайк Джонсон
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 