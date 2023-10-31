Байден – Конгрессу: Нельзя торговаться в вопросах помощи Украине и Израилю

Белый дом категорически против того, чтобы вопросы национальной безопасности, в частности, помощь США Украине и Израилю, становилась предметом политических разменов в Конгрессе. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы администрации президента Джо Байдена.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Политизация интересов национальной безопасности США – это заведомый тупик", – сказано в заявлении.

Белый дом считает, что требование компенсировать партийными уступками "удовлетворение основных потребностей национальной безопасности США, таких как поддержка Израиля и защита Украины от зверств и атак российского империализма", идет вразрез с нормальным двухпартийным процессом и имело бы разрушительные последствия для безопасности США и их союзников.

Заявление сделано после предложения спикера Конгресса Майка Джонсона раздельно голосовать решения о помощи Украине и Израилю и "компенсировать" принятие этих решений уступками требованиям ряда республиканцев.

В заявлении подчеркивается, что "существует твердое двухпартийное согласие", что помощь Украине в защите ее суверенитета от агрессии России и гуманитарная помощь гражданскому населению сектора Газа отвечают прямым интересам национальной безопасности США.



"В прямых интересах нашей национальной безопасности помочь Украине защитить суверенитет от ужасающих преступлений, которые совершают российские войска против тысяч невинных гражданских, включая нападения на них с применением иранского оружия. Эти зверства включают в себя отвратительное использование изнасилований в качестве оружия, а также похищение и принудительную депортацию тысяч украинских детей", – сказано в заявлении.



В заявлении подчеркнуто, что Белый дом считает неприемлемыми "политические игры, которые поставили бы под угрозу финансирование самообороны Израиля" и "поставили бы под сомнение приверженность США одному из их ближайших союзников".

Вечером 25 октября Джонсон был избран спикером Палаты, его поддержали 220 конгрессменов. Его поздравил президент США Байден и напомнил о важности продления помощи Украине.

В тот же день новоизбранный спикер Палаты представителей заявил, что хочет подотчетности помощи Украине для ее продления. Секретарь СНБО Данилов сказал, что это "естественно", и пообещал предоставлять США всю необходимую им информацию.

Читайте также: США не допустят победы Путина, это может подтолкнуть Китай к войне с Тайванем – Джонсон

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.