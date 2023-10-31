UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Байден – Конгрессу: Нельзя торговаться в вопросах помощи Украине и Израилю

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2023, 06:36
Байден – Конгрессу: Нельзя торговаться в вопросах помощи Украине и Израилю - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Белый дом категорически против того, чтобы вопросы национальной безопасности, в частности, помощь США Украине и Израилю, становилась предметом политических разменов в Конгрессе. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы администрации президента Джо Байдена.    

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Политизация интересов национальной безопасности США – это заведомый тупик", – сказано в заявлении. 

Белый дом считает, что требование компенсировать партийными уступками "удовлетворение основных потребностей национальной безопасности США, таких как поддержка Израиля и защита Украины от зверств и атак российского империализма", идет вразрез с нормальным двухпартийным процессом и имело бы разрушительные последствия для безопасности США и их союзников.

Заявление сделано после предложения спикера Конгресса Майка Джонсона раздельно голосовать решения о помощи Украине и Израилю и "компенсировать" принятие этих решений уступками требованиям ряда республиканцев.

В заявлении подчеркивается, что "существует твердое двухпартийное согласие", что помощь Украине в защите ее суверенитета от агрессии России и гуманитарная помощь гражданскому населению сектора Газа отвечают прямым интересам национальной безопасности США.
 
"В прямых интересах нашей национальной безопасности помочь Украине защитить суверенитет от ужасающих преступлений, которые совершают российские войска против тысяч невинных гражданских, включая нападения на них с применением иранского оружия. Эти зверства включают в себя отвратительное использование изнасилований в качестве оружия, а также похищение и принудительную депортацию тысяч украинских детей", – сказано в заявлении.
 
В заявлении подчеркнуто, что Белый дом считает неприемлемыми "политические игры, которые поставили бы под угрозу финансирование самообороны Израиля" и "поставили бы под сомнение приверженность США одному из их ближайших союзников". 

30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новой помощи Украине до 17 ноября. Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.  20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и на укрепление безопасности границ США.
  • Вечером 25 октября Джонсон был избран спикером Палаты, его поддержали 220 конгрессменов. Его поздравил президент США Байден и напомнил о важности продления помощи Украине.
  • В тот же день новоизбранный спикер Палаты представителей заявил, что хочет подотчетности помощи Украине для ее продления. Секретарь СНБО Данилов сказал, что это "естественно", и пообещал предоставлять США всю необходимую им информацию.

Читайте также: США не допустят победы Путина, это может подтолкнуть Китай к войне с Тайванем – Джонсон

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
белый домконгресс сшавоенная помощьМайк Джонсон

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 