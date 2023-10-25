Противник допомоги Україні Джонсон став новим спікером Палати представників США

Республіканець із Луїзіани Майк Джонсон, який є противником військової допомоги Україні, став новим спікером Палати представників Конгресу США. Про це повідомляє CNN.

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Було 220 голосів за Джонсона та 209 голосів за демократа Хакіма Джефріса. Джонсона одностайно підтримала Республіканська партія. Один республіканець – Ван Орден – був відсутній на голосуванні.

Джонсон – прихильник 45-го президента США Дональда Трампа, який у січні 2021 року голосував за скасування сертифікації виборів президента, підтримуючи конспірологічну теорію про нібито "фальсифікацію" голосування.

Ініціатива Republicans for Ukraine, яка сприяє підтримці України серед виборців Республіканської партії, поставила Джонсону найнижчу оцінку (F). Він голосував проти додаткових асигнувань Україні на 2022 рік та проти додаткової допомоги на 2023 рік. Також конгресмен підтримував поправки, які забороняють будь-яку військову допомогу Україні та скасовують дію закону про лендліз.

"Ми не повинні відправляти ще $40 млрд за кордон, коли на нашому власному кордоні панує хаос, американські матері щосили намагаються знайти дитяче харчування, ціни на бензин є на рекордно високому рівні, а американські сім'ї щосили намагаються звести кінці з кінцями, без достатнього контролю за тим, куди підуть гроші", — говорив Джонсон ще у травні 2022 року.

30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада. Поки у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.

3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та Байденом для ухвалення законопроєкту про короткострокове фінансування.

Увечері того самого дня Палата представників проголосувала за усунення Маккарті.

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