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У США вперше в історії звільнили спікера палати представників Конгресу – CNN

Этот материал также доступен на русском
03.10.2023, 23:47
У США вперше в історії звільнили спікера палати представників Конгресу – CNN - Фото
Кевін Маккарті (Фото: EPA)

Палата представників Конгресу (парламенту) США проголосувала за усунення конгресмена від Республіканської партії Кевіна Маккарті з посади спікера. Про це повідомляє CNN.

Палаті представників тепер необхідно буде обрати нового спікера, проте немає чіткої альтернативи, яка б мала підтримку, необхідну для отримання посади, зауважує телеканал.

За відставку проголосувало 216 конгресменів, зокрема вісім однопартійців Маккарті. Проти усунення голосували 210 законодавців.

Це вперше в історії, коли спікер Палати представників був усунений від посади через ухвалення відповідної резолюції.

Маккарті був на посаді майже 9 місяців, його обрали після 15 турів голосування.

  • 3 жовтня представник Республіканської партії Метт Ґетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладанні "таємної угоди для України" з демократами та президентом США Джо Байденом для ухвалення законопроєкту про короткострокове фінансування.
  • Ґетц був одним із понад десятка республіканців, які неодноразово голосували проти висунення Маккарті на посаду спікера в січні.
  • Деякі члени ультраправої частини партії об'єднуються навколо кандидатури представника команди Маккарті Тома Еммера (штат Міннесота) і пропонуватимуть його на посаду наступного спікера, якщо їм вдасться успішно змістити Маккарті, пише Washington Post.

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Артем Джеріпа
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