В США впервые в истории уволили спикера палаты представителей Конгресса – CNN

Палата представителей Конгресса (парламента) США проголосовала за отстранение конгрессмена от Республиканской партии Кевина Маккарти с должности спикера. Об этом сообщает CNN.

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Палате представителей теперь необходимо будет выбрать нового спикера, однако нет четкой альтернативы, которая имела бы поддержку, необходимую для получения должности, отмечает телеканал.

За отставку проголосовали 216 конгрессменов, в том числе восемь однопартийцев Маккарти. Против отстранения голосовали 210 законодателей.

Это впервые в истории, когда спикер Палаты представителей был отстранен от должности из-за принятия соответствующей резолюции.

Маккарти занимал должность почти 9 месяцев, его избрали после 15 туров голосования.

3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и президентом США Джо Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании.

Гетц был одним из более десятка республиканцев, неоднократно голосовавших против выдвижения Маккарти на должность спикера в январе.

Некоторые члены ультраправой части партии объединяются вокруг кандидатуры представителя команды Маккарти Тома Эммера (штат Миннесота) и будут предлагать его на должность следующего спикера, если им удастся успешно сместить Маккарти, пишет Washington Post.

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