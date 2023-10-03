В США впервые в истории уволили спикера палаты представителей Конгресса – CNN
Палата представителей Конгресса (парламента) США проголосовала за отстранение конгрессмена от Республиканской партии Кевина Маккарти с должности спикера. Об этом сообщает CNN.
Палате представителей теперь необходимо будет выбрать нового спикера, однако нет четкой альтернативы, которая имела бы поддержку, необходимую для получения должности, отмечает телеканал.
За отставку проголосовали 216 конгрессменов, в том числе восемь однопартийцев Маккарти. Против отстранения голосовали 210 законодателей.
Это впервые в истории, когда спикер Палаты представителей был отстранен от должности из-за принятия соответствующей резолюции.
Маккарти занимал должность почти 9 месяцев, его избрали после 15 туров голосования.
- 3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и президентом США Джо Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании.
- Гетц был одним из более десятка республиканцев, неоднократно голосовавших против выдвижения Маккарти на должность спикера в январе.
- Некоторые члены ультраправой части партии объединяются вокруг кандидатуры представителя команды Маккарти Тома Эммера (штат Миннесота) и будут предлагать его на должность следующего спикера, если им удастся успешно сместить Маккарти, пишет Washington Post.
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