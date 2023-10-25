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Противник помощи Украине Джонсон стал новым спикером Палаты представителей США

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2023, 20:59
Противник помощи Украине Джонсон стал новым спикером Палаты представителей США - Фото

Республиканец из Луизианы Майк Джонсон, который является противником военной помощи Украине, стал новым спикером Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает CNN.

Было 220 голосов за Джонсона и 209 голосов за демократа Хакима Джеффриса. Джонсон был единогласно поддержан Республиканской партией. Один республиканец – Ван Орден – отсутствовал на голосовании.

Джонсон – сторонник 45-го президента США Дональда Трампа, который в январе 2021 года голосовал за отмену сертификации выборов президента, поддерживая конспирологическую теорию о якобы "фальсификации" голосования.

Инициатива Republicans for Ukraine, продвигающая поддержку Украине среди избирателей Республиканской партии, поставила Джонсону самую низкую оценку (F). Он голосовал против дополнительных ассигнований Украине на 2022 год и против дополнительной помощи на 2023 год. Также конгрессмен поддерживал поправки, которые запрещают любую военную помощь Украине и отменяют действие закона о ленд-лизе. 

"Мы не должны отправлять еще $40 млрд за границу, когда на нашей собственной границе царит хаос, американские матери изо всех сил пытаются найти детское питание, цены на бензин находятся на рекордно высоком уровне, а американские семьи изо всех сил пытаются свести концы с концами, без достаточного контроля за тем, куда пойдут деньги", – говорил Джонсон еще в мае 2022 года. 

  • 3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании.
  • Вечером того же дня Палата представителей проголосовала за устранение Маккарти.

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Оксана Житнюк
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