Противник помощи Украине Джонсон стал новым спикером Палаты представителей США

Республиканец из Луизианы Майк Джонсон, который является противником военной помощи Украине, стал новым спикером Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает CNN.

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Было 220 голосов за Джонсона и 209 голосов за демократа Хакима Джеффриса. Джонсон был единогласно поддержан Республиканской партией. Один республиканец – Ван Орден – отсутствовал на голосовании.

Джонсон – сторонник 45-го президента США Дональда Трампа, который в январе 2021 года голосовал за отмену сертификации выборов президента, поддерживая конспирологическую теорию о якобы "фальсификации" голосования.

Инициатива Republicans for Ukraine, продвигающая поддержку Украине среди избирателей Республиканской партии, поставила Джонсону самую низкую оценку (F). Он голосовал против дополнительных ассигнований Украине на 2022 год и против дополнительной помощи на 2023 год. Также конгрессмен поддерживал поправки, которые запрещают любую военную помощь Украине и отменяют действие закона о ленд-лизе.

"Мы не должны отправлять еще $40 млрд за границу, когда на нашей собственной границе царит хаос, американские матери изо всех сил пытаются найти детское питание, цены на бензин находятся на рекордно высоком уровне, а американские семьи изо всех сил пытаются свести концы с концами, без достаточного контроля за тем, куда пойдут деньги", – говорил Джонсон еще в мае 2022 года.

30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новой помощи Украине до 17 ноября. Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.

3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании.

Вечером того же дня Палата представителей проголосовала за устранение Маккарти.

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