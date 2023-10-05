Зеленский о проблемах с помощью США: Нам волноваться поздно, там сложный период выборов

Президент Владимир Зеленский отреагировал на возможные проблемы с военной помощью Украине со стороны США и заявил, что в Вашингтоне его заверили в полной поддержке. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в испанской Гранаде.

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По его словам, Украина "перестала волноваться в первые дни большой войны".

"Думаю, нам уже поздно волноваться. Я был в Вашингтоне, встречался с президентом Байденом, я слышал о стопроцентной поддержке Белого дома, а также о двухпартийной поддержке в Конгрессе", — сказал Зеленский.

Он отметил, что в США проходит "сложный избирательный период".

"Звучат разные голоса и некоторые голоса очень странные. Мы будем говорить об этом сегодня", — сказал глава государства.

30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новой помощи Украине до 17 ноября.

Байден призвал спикера Палаты представителей Маккарти и республиканское большинство "сдержать слово" и одобрить помощь Украине.

Пока что у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.

3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Вечером Палата представителей проголосовала за отстранение Маккарти.

Теперь Палата представителей США не сможет рассматривать выделение новой помощи Украине, пока не изберет нового спикера.

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