Зеленский о проблемах с помощью США: Нам волноваться поздно, там сложный период выборов
Президент Владимир Зеленский отреагировал на возможные проблемы с военной помощью Украине со стороны США и заявил, что в Вашингтоне его заверили в полной поддержке. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в испанской Гранаде.
По его словам, Украина "перестала волноваться в первые дни большой войны".
"Думаю, нам уже поздно волноваться. Я был в Вашингтоне, встречался с президентом Байденом, я слышал о стопроцентной поддержке Белого дома, а также о двухпартийной поддержке в Конгрессе", — сказал Зеленский.
Он отметил, что в США проходит "сложный избирательный период".
"Звучат разные голоса и некоторые голоса очень странные. Мы будем говорить об этом сегодня", — сказал глава государства.
- 30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новой помощи Украине до 17 ноября.
- Байден призвал спикера Палаты представителей Маккарти и республиканское большинство "сдержать слово" и одобрить помощь Украине.
- Пока что у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.
- 3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Вечером Палата представителей проголосовала за отстранение Маккарти.
- Теперь Палата представителей США не сможет рассматривать выделение новой помощи Украине, пока не изберет нового спикера.
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