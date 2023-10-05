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Зеленский о проблемах с помощью США: Нам волноваться поздно, там сложный период выборов

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2023, 13:11
Зеленский о проблемах с помощью США: Нам волноваться поздно, там сложный период выборов - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на возможные проблемы с военной помощью Украине со стороны США и заявил, что в Вашингтоне его заверили в полной поддержке. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в испанской Гранаде.

По его словам, Украина "перестала волноваться в первые дни большой войны". 

"Думаю, нам уже поздно волноваться. Я был в Вашингтоне, встречался с президентом Байденом, я слышал о стопроцентной поддержке Белого дома, а также о двухпартийной поддержке в Конгрессе", — сказал Зеленский. 

Он отметил, что в США проходит "сложный избирательный период".

"Звучат разные голоса и некоторые голоса очень странные. Мы будем говорить об этом сегодня", — сказал глава государства. 

  • 30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новой помощи Украине до 17 ноября.
  • Байден призвал спикера Палаты представителей Маккарти и республиканское большинство "сдержать слово" и одобрить помощь Украине.
  • Пока что у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.
  • 3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и  Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Вечером Палата представителей проголосовала за отстранение Маккарти.
  • Теперь Палата представителей США не сможет рассматривать выделение новой помощи Украине, пока не изберет нового спикера.

Читайте также: "Апогей кризиса в США". Что значит отставка Маккарти: три сценария в Конгрессе

Дмитрий Гриниченко
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