Палата представителей США не сможет рассматривать выделение новой помощи Украине, пока не изберет нового спикера после отставки республиканца Кевина Маккарти, работа будет продолжаться только в комитетах. Об этом сообщила посол Киева в Вашингтоне Оксана Маркарова.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, временно исполняющим обязанности спикера будет республиканец Мак Хенри, а до выборов нового спикера Палата не сможет голосовать за законы.

Она отметила, что орган завершил сессионную неделю и вернется к работе не ранее 10 октября, а до этого времени будет идти обсуждение потенциальных кандидатов на должность спикера.

Дипломат заявила, что посольство Украины продолжает работу со всеми ветвями власти США о продолжении военной и финансовой помощи.

Корреспондент украинской редакции Голоса Америки в Вашингтоне Остап Ярыш заявил, что отставка Маккарти означает, что рассмотрение нового финансирования для Украины откладывается на неопределенный срок.

Теперь Палата представителей должна избрать нового спикера. До этого конгрессмены не смогут голосовать за другие срочные вопросы.

"Зависит ли поддержка Украины от того, кого изберут новым спикером? Да. Спикер определяет законодательные приоритеты, решает, какие голосования вносить на рассмотрение и какую в целом вести политику. Поэтому большое значение здесь будет иметь и то, какое влияние на нового спикера будет оказывать радикальное крыло Республиканской партии", — написал Ярыш.

Ранее Палата представителей проголосовала за отстранение Маккарти от должности спикера. Это первый подобный случай в истории США. Теперь необходимо будет избрать нового спикера, однако нет четкой альтернативы, которая имела бы поддержку, необходимую для получения должности. При голосовании отставку спикера поддержали 216 законодателей, против высказались 210. Восемь республиканцев проголосовали за отстранение Маккарти от должности, это ультраправые сторонники 45-го президента США Дональда Трампа — Мэтт Гетц, Эли Крейн, Энди Биггс, Кен Бак, Тим Берчетт, Боб Гуд, Нэнси Мейс и Мэтт Розендейл. Сам Маккарти сказал , что многим республиканцам, которые голосовали против него, он помог избраться в Конгресс. В Белом доме заявили , что несмотря на происходящее в Конгрессе, большинство законодателей продолжают поддерживать Украину.

3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и президентом Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании.

Гетц был одним из более десятка республиканцев, неоднократно голосовавших против выдвижения Маккарти на должность спикера в январе.

Некоторые члены ультраправой части партии объединяются вокруг кандидатуры представителя команды Маккарти Тома Эммера (штат Миннесота) и будут предлагать его на должность следующего спикера, если им удастся успешно сместить Маккарти, пишет Washington Post.

Читайте также: США избежали шатдауна, пожертвовав помощью Украине. Байден просит принять ее отдельно

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.