Новости | Отставка Маккарти. Рассмотрение новой помощи Украине откладывается на неопределенный срок
Палата представителей США не сможет рассматривать выделение новой помощи Украине, пока не изберет нового спикера после отставки республиканца Кевина Маккарти, работа будет продолжаться только в комитетах. Об этом сообщила посол Киева в Вашингтоне Оксана Маркарова.
Она отметила, что орган завершил сессионную неделю и вернется к работе не ранее 10 октября, а до этого времени будет идти обсуждение потенциальных кандидатов на должность спикера.
Дипломат заявила, что посольство Украины продолжает работу со всеми ветвями власти США о продолжении военной и финансовой помощи.
Корреспондент украинской редакции Голоса Америки в Вашингтоне Остап Ярыш заявил, что отставка Маккарти означает, что рассмотрение нового финансирования для Украины откладывается на неопределенный срок.
Теперь Палата представителей должна избрать нового спикера. До этого конгрессмены не смогут голосовать за другие срочные вопросы.
"Зависит ли поддержка Украины от того, кого изберут новым спикером? Да. Спикер определяет законодательные приоритеты, решает, какие голосования вносить на рассмотрение и какую в целом вести политику. Поэтому большое значение здесь будет иметь и то, какое влияние на нового спикера будет оказывать радикальное крыло Республиканской партии", — написал Ярыш.
- 3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и президентом Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании.
- Гетц был одним из более десятка республиканцев, неоднократно голосовавших против выдвижения Маккарти на должность спикера в январе.
- Некоторые члены ультраправой части партии объединяются вокруг кандидатуры представителя команды Маккарти Тома Эммера (штат Миннесота) и будут предлагать его на должность следующего спикера, если им удастся успешно сместить Маккарти, пишет Washington Post.
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