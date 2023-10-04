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Маккарти о сторонниках Трампа, которые "сбили" его: Я помог избраться многим из них

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2023, 06:51
Маккарти о сторонниках Трампа, которые
Кевин Маккарти (Фото: EPA)

Конгрессмен от Республиканской партии Кевин Маккарти отреагировал на действия восьми однопартиейцев, которые поддержали его отставку с поста спикера Палаты представителей США. Об этом он сообщил в комментарии CNN.

По его словам, многим из республиканцев, которые голосовали против него, он помог избраться в Конгресс.

"Поэтому мне, вероятно, следовало выбрать кого-то другого", — сказал Маккарти. 

Во время голосования отставку спикера поддержали 216 законодателей, против проголосовали 210.

Восемь республиканцев проголосовали за отстранение Маккарти с должности, это ультраправые сторонники 45 президента США Дональда Трампа — Мэтт Гетц, Эли Крейн, Энди Биггс, Кен Бак, Тим Берчетт, Боб Гуд, Нэнси Мейс и Мэтт Розендейл.

Ранее Палата представителей проголосовала за отстранение Маккарти с должности спикера. Это первый подобный случай в истории США. Теперь необходимо будет выбрать нового спикера, однако нет четкой альтернативы, которая имела бы поддержку, необходимую для получения должности. 

  • 3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и президентом Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании.
  • Гетц был одним из более десятка республиканцев, неоднократно голосовавших против выдвижения Маккарти на должность спикера в январе.
  • Некоторые члены ультраправой части партии объединяются вокруг кандидатуры представителя команды Маккарти Тома Эммера (штат Миннесота) и будут предлагать его на должность следующего спикера, если им удастся успешно сместить Маккарти, пишет Washington Post.

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Дмитрий Гриниченко
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