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Маккарті про прихильників Трампа, які "збили" його: Я допоміг обратися багатьом з них

Этот материал также доступен на русском
04.10.2023, 06:51
Маккарті про прихильників Трампа, які
Кевін Маккарті (Фото: EPA)

Конгресмен від Республіканської партії Кевін Маккарті відреагував на дії восьми однопартійців, які підтримали його відставку з посади спікера Палати представників США. Про це він повідомив у коментарі CNN.

За його словами, багатьом республіканцям, які голосували проти нього, він допоміг обратися до Конгресу.

"Тому мені, мабуть, слід було вибрати когось іншого", — сказав Маккарті.

Під час голосування відставку спікера підтримали 216 законодавців, проти проголосували 210.

Вісім республіканців проголосували за усунення Маккарті з посади, це ультраправі прихильники 45-го президента США Дональда Трампа — Метт Гетц, Елі Крейн, Енді Біггс, Кен Бак, Тім Берчетт, Боб Гуд, Ненсі Мейс та Метт Розендейл.

Раніше Палата представників проголосувала за усунення Маккарті з посади спікера. Це перший такий випадок в історії США. Тепер необхідно буде обрати нового спікера, проте немає чіткої альтернативи, яка б мала підтримку, необхідну для отримання посади.

  • 3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та президентом Байденом для ухвалення законопроєкту про короткострокове фінансування.
  • Гетц був одним із понад десятків республіканців, які неодноразово голосували проти висування Маккарті на посаду спікера в січні.
  • Деякі члени ультраправої частини партії об'єднуються навколо кандидатури представника команди Маккарті Тома Еммера (штат Міннесота) і пропонуватимуть його на посаду наступного спікера, якщо їм вдасться успішно усунути Маккарті, пише Washington Post.

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Дмитро Гриниченко
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