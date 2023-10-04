Отставка Маккарти. У Байдена уверены, что республиканцы поддерживают Украину

В Белом доме уверены, что несмотря на отставку спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти, большинство в Конгрессе поддерживает Украину. Об этом на брифинге сообщил представитель администрации Джо Байдена Джон Кирби.

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По его словам, независимо от происходящего в Палате, все руководство органа поддерживает продолжение помощи Украине.

"Подавляющее большинство членов Палаты представителей со стороны республиканцев поддерживают продолжение помощи Украине", — сказал Кирби.

Он упомянул ультраправых сторонников 45 президента США Дональда Трампа, назвав их "небольшим количеством громких голосов".



"Небольшое меньшинство активных членов, которые сопротивляются этому, но они не представляют свою партию. Они не представляют свое руководство", — заявил чиновник.

Ранее Палата представителей проголосовала за отстранение Маккарти с должности спикера. Это первый подобный случай в истории США. Теперь необходимо будет выбрать нового спикера, однако нет четкой альтернативы, которая имела бы поддержку, необходимую для получения должности.

3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании.

Гетц был одним из более десятка республиканцев, неоднократно голосовавших против выдвижения Маккарти на должность спикера в январе.

Некоторые члены ультраправой части партии объединяются вокруг кандидатуры представителя команды Маккарти Тома Эммера (штат Миннесота) и будут предлагать его на должность следующего спикера, если им удастся успешно сместить Маккарти, пишет Washington Post.

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