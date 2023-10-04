Відставка Маккарті. У Байдена впевнені, що республіканці підтримують Україну, а трампісти в меншості

У Білому домі впевнені, що попри відставку спікера Палати представників США Кевіна Маккарті більшість у Конгресі підтримує Україну. Про це на брифінгу повідомив представник адміністрації Джо Байдена Джон Кірбі.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, незалежно від того, що відбувається у Палаті, все керівництво органу підтримує продовження допомоги Україні.

"Переважна більшість членів Палати представників з боку республіканців підтримує продовження допомоги Україні", — сказав Кірбі.

Він згадав ультраправих прихильників 45 президента США Дональда Трампа, назвавши їх "невеликою кількістю гучних голосів".



"Невелика меншість активних членів, які чинять опір цьому, але вони не представляють свою партію. Вони не представляють своє керівництво", – заявив чиновник.

Раніше Палата представників проголосувала за усунення Маккарті з посади спікера. Це перший такий випадок в історії США. Тепер необхідно буде обрати нового спікера, проте немає чіткої альтернативи, яка мала б підтримку, необхідну для отримання посади.

3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того у укладенні "таємної угоди для України" з демократами та Байденом для ухвалення законопроекту про короткострокове фінансування.

Гетц був одним із понад десятків республіканців, які неодноразово голосували проти висування Маккарті на посаду спікера в січні.

Деякі члени ультраправої частини партії об'єднуються навколо кандидатури представника команди Маккарті Тома Еммера (штат Міннесота) і пропонуватимуть його на посаду наступного спікера, якщо їм вдасться успішно усунути Маккарті, пише Washington Post.

Читайте також: США уникли шатдауну, пожертвувавши допомогою України. Байден просить прийняти її окремо

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.