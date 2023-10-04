Новини | Відставка Маккарті. Розгляд нової допомоги Україні відкладається на невизначений термін
Палата представників США не зможе розглядати виділення нової допомоги Україні, доки не обере нового спікера після відставки республіканця Кевіна Маккарті, робота триватиме лише у комітетах. Про це повідомила посол Києва у Вашингтоні Оксана Маркарова.
Вона зазначила, що орган завершив сесійний тиждень та повернеться до роботи не раніше 10 жовтня, а до цього часу йтиме обговорення потенційних кандидатів на посаду спікера.
Дипломат заявила, що посольство України продовжує роботу з усіма гілками влади США щодо продовження військової та фінансової допомоги.
Кореспондент української редакції Голосу Америки у Вашингтоні Остап Яриш заявив, що відставка Маккарті означає, що розгляд нового фінансування для України відкладається на невизначений термін.
Тепер Палата представників має обрати нового спікера. До цього конгресмени не зможуть голосувати за інші термінові питання.
"Чи залежить підтримка України від того, кого оберуть новим спікером? Так. Спікер визначає законодавчі пріоритети, вирішує, які голосування вносити на розгляд і яку загалом вести політику. Тому велике значення тут матиме і те, який вплив на нового спікера матиме радикальне крило Республіканської партії", — написав Яриш.
- 3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та президентом Байденом для ухвалення законопроєкту про короткострокове фінансування.
- Гетц був одним із понад десятка республіканців, які неодноразово голосували проти висування Маккарті на посаду спікера в січні.
- Деякі члени ультраправої частини партії об'єднуються навколо кандидатури представника команди Маккарті Тома Еммера (штат Міннесота) і пропонуватимуть його на посаду наступного спікера, якщо їм вдасться успішно усунути Маккарті, пише Washington Post.
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