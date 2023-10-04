Палата представників США не зможе розглядати виділення нової допомоги Україні, доки не обере нового спікера після відставки республіканця Кевіна Маккарті, робота триватиме лише у комітетах. Про це повідомила посол Києва у Вашингтоні Оксана Маркарова.

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За її словами, тимчасово виконувачем обов'язків спікера буде республіканець Мак Хенрі, а до виборів нового спікера Палата не зможе голосувати за закони.

Вона зазначила, що орган завершив сесійний тиждень та повернеться до роботи не раніше 10 жовтня, а до цього часу йтиме обговорення потенційних кандидатів на посаду спікера.

Дипломат заявила, що посольство України продовжує роботу з усіма гілками влади США щодо продовження військової та фінансової допомоги.

Кореспондент української редакції Голосу Америки у Вашингтоні Остап Яриш заявив, що відставка Маккарті означає, що розгляд нового фінансування для України відкладається на невизначений термін.

Тепер Палата представників має обрати нового спікера. До цього конгресмени не зможуть голосувати за інші термінові питання.

"Чи залежить підтримка України від того, кого оберуть новим спікером? Так. Спікер визначає законодавчі пріоритети, вирішує, які голосування вносити на розгляд і яку загалом вести політику. Тому велике значення тут матиме і те, який вплив на нового спікера матиме радикальне крило Республіканської партії", — написав Яриш.

Раніше Палата представників проголосувала за усунення Маккарті з посади спікера. Це перший такий випадок в історії США. Тепер необхідно буде обрати нового спікера, проте немає чіткої альтернативи, яка б мала підтримку, необхідну для отримання посади. Під час голосування відставку спікера підтримали 216 законодавців, проти висловилися 210. Вісім республіканців проголосували за усунення Маккарті з посади, це ультраправі прихильники 45-го президента США Дональда Трампа — Метт Гетц, Елі Крейн, Енді Біггс, Кен Бак, Тім Берчетт, Боб Гуд, Ненсі Мейс та Метт Розендейл. Сам Маккарті сказав , що багатьом республіканцям, які голосували проти нього, він допоміг обратися до Конгресу. У Білому домі заявили , що незважаючи на те, що відбувається в Конгресі, більшість законодавців продовжують підтримувати Україну.

3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та президентом Байденом для ухвалення законопроєкту про короткострокове фінансування.

Гетц був одним із понад десятка республіканців, які неодноразово голосували проти висування Маккарті на посаду спікера в січні.

Деякі члени ультраправої частини партії об'єднуються навколо кандидатури представника команди Маккарті Тома Еммера (штат Міннесота) і пропонуватимуть його на посаду наступного спікера, якщо їм вдасться успішно усунути Маккарті, пише Washington Post.

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