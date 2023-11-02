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США объединят помощь Украине и защиту границы с Мексикой – спикер Палаты Джонсон

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2023, 19:38
США объединят помощь Украине и защиту границы с Мексикой – спикер Палаты Джонсон - Фото
Майк Джонсон (Фото: ЕРА, SHAWN THEW)

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил сенаторам-республиканцам, что новый пакет помощи Украине будет связан с безопасностью границ США и скоро появится в Палате представителей, как только законодатели завершат пакет помощи Израилю на сумму $14,5 млрд.

По его словам, Украине нужна помощь США, поскольку она борется с Россией, но "нет никакого способа, чтобы просьба Байдена о дополнительном финансировании почти в $106 млрд могла быть принята через Палату представителей".

Джонсон отметил, что считает правильным объединение финансирования помощи Украине и защиты границы с Мексикой, потому что так удастся получить двухпартийное согласие по этим вопросам.

"У нас есть обязательства, есть вещи, которые мы можем и должны делать во всем мире, но прежде всего мы должны заботиться о нашем собственном доме. И пока наши границы широко открыты, мы открываем себя для большой угрозы. Если мы хотим помочь с границами в Украине, то должны заботиться и об американской границе", – объяснил спикер.

Читайте также: Спикер Палаты Джонсон поддерживает увеличение финансирования для Украины – Politico

Милана Головань
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