США объединят помощь Украине и защиту границы с Мексикой – спикер Палаты Джонсон

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил сенаторам-республиканцам, что новый пакет помощи Украине будет связан с безопасностью границ США и скоро появится в Палате представителей, как только законодатели завершат пакет помощи Израилю на сумму $14,5 млрд.

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По его словам, Украине нужна помощь США, поскольку она борется с Россией, но "нет никакого способа, чтобы просьба Байдена о дополнительном финансировании почти в $106 млрд могла быть принята через Палату представителей".

Джонсон отметил, что считает правильным объединение финансирования помощи Украине и защиты границы с Мексикой, потому что так удастся получить двухпартийное согласие по этим вопросам.

"У нас есть обязательства, есть вещи, которые мы можем и должны делать во всем мире, но прежде всего мы должны заботиться о нашем собственном доме. И пока наши границы широко открыты, мы открываем себя для большой угрозы. Если мы хотим помочь с границами в Украине, то должны заботиться и об американской границе", – объяснил спикер.

20 октября 2023 года Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США.

В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

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