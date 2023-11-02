США об'єднають допомогу Україні та захист кордону з Мексикою – спікер Палати Джонсон

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив сенаторам-республіканцям, що новий пакет допомоги Україні буде пов’язаний із безпекою кордонів США і швидко з’явиться в Палаті представників, щойно законодавці завершать пакет допомоги Ізраїлю на суму $14,5 млрд.

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За його словами, Україні потрібна допомога США, оскільки вона бореться з Росією, але "немає жодного способу, щоб прохання Байдена про додаткове фінансування майже в $106 млрд могло бути ухвалене через Палату представників".

Джонсон зазначив, що вважає правильним об'єднання фінансування допомоги Україні та захисту кордону з Мексикою, тому що так вдасться отримати двопартійну згоду з цих питань.

"У нас є зобов'язання, є речі, які ми можемо і повинні робити у всьому світі, але насамперед ми повинні дбати про наш власний будинок. І поки наші кордони широко відкриті, ми відкриваємо себе для великої загрози. Якщо ми хочемо допомогти з кордонами в Україні, то повинні дбати й про американський кордон", – пояснив спікер.

20 жовтня 2023 року Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім надіслав до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США.

Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол України в США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть кошти.

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