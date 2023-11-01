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Спікер Палати Джонсон підтримує збільшення фінансування для України – Politico

Этот материал также доступен на русском
01.11.2023, 22:50
Спікер Палати Джонсон підтримує збільшення фінансування для України – Politico - Фото
Майк Джонсон (Фото: ЕРА, CAROLINE BREHMAN)

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що підтримує збільшення фінансування для України та продовжує "тимчасовий бюджет" до 15 січня. Про це повідомляють Politico та Forbes.

Водночас спікер Палати заявив, що це буде разом у пакеті з посиленням безпеки США на південному кордоні. 

Позиція Джонсона кидає виклик лідеру більшості у Сенаті Чаку Шумеру і лідеру меншості Мітчу Макконнеллу, які хочуть об'єднати фінансування Ізраїлю, України, Тайваню і безпеки американо-мексиканського кордону в один пакет, пишуть журналісти.

Але новообраний спікер чітко дав сенаторам зрозуміти, що він підтримує виділення нових грошей на оборону України від російської агресії, навіть якщо вони не порівняні за розміром чи обсягом з тими, яких вимагає президент США Джо Байден.

31 жовтня Джонсон вніс законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю на суму $14,3 млрд — цей пакет не передбачає об'єднання з підтримкою України. Це не влаштовує адміністрацію президента США.

Пізніше в низці американських ЗМІ з'явилась інформація, що Байден нібито може ветувати цей законопроєкт, оскільки він не відповідає запиту про "інтереси нацбезпеки США". Радник з нацбезпеки Кірбі не відповів прямо, але натякнув на те, що такий сценарій цілком можливий. 

30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада. Поки у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.

Читайте також: Блінкен підтвердив Кулебі: США залишаються зосередженими на допомозі Україні

Мілана Головань
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