Спікер Палати Джонсон підтримує збільшення фінансування для України – Politico

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що підтримує збільшення фінансування для України та продовжує "тимчасовий бюджет" до 15 січня. Про це повідомляють Politico та Forbes.

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Водночас спікер Палати заявив, що це буде разом у пакеті з посиленням безпеки США на південному кордоні.

Позиція Джонсона кидає виклик лідеру більшості у Сенаті Чаку Шумеру і лідеру меншості Мітчу Макконнеллу, які хочуть об'єднати фінансування Ізраїлю, України, Тайваню і безпеки американо-мексиканського кордону в один пакет, пишуть журналісти.

Але новообраний спікер чітко дав сенаторам зрозуміти, що він підтримує виділення нових грошей на оборону України від російської агресії, навіть якщо вони не порівняні за розміром чи обсягом з тими, яких вимагає президент США Джо Байден.

31 жовтня Джонсон вніс законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю на суму $14,3 млрд — цей пакет не передбачає об'єднання з підтримкою України. Це не влаштовує адміністрацію президента США.

Пізніше в низці американських ЗМІ з'явилась інформація, що Байден нібито може ветувати цей законопроєкт, оскільки він не відповідає запиту про "інтереси нацбезпеки США". Радник з нацбезпеки Кірбі не відповів прямо, але натякнув на те, що такий сценарій цілком можливий.

20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім надіслав до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США.

Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол України в США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть кошти.

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