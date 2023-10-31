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Білий дім проти законопроєкту про допомогу Ізраїлю без України. Байден може ветувати

Этот материал также доступен на русском
31.10.2023, 22:28
Білий дім проти законопроєкту про допомогу Ізраїлю без України. Байден може ветувати - Фото
Джон Кірбі (Скриншот)

Представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі заявив на брифінгу, що Білий дім вважає пропозицію республіканців щодо розділення допомоги Україні та Ізраїлю такою, що "не відповідає інтересам національної безпеки Сполучених Штатів".

Сьогодні зранку новий спікер Палати представників Майк Джонсон вніс законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю на суму $14,3 млрд — цей пакет не передбачає об'єднання з підтримкою України.

Пізніше в низці американських ЗМІ з'явилась інформація, що Байден нібито може ветувати цей законопроєкт, оскільки він не відповідає запиту про "інтереси нацбезпеки США".

На брифінгу у Кірбі запитали, чи все ж таки може американський президент накласти вето на пропозицію республіканців.

"Я думаю, ми вчора ввечері чітко висловилися, наскільки цей республіканський законопроєкт не відповідає інтересам нашої національної безпеки. Президент ніколи не буде нічого робити, якщо це не відповідає нашим ключовим потребам у сфері національної безпеки", – відповів він.

Читайте також: Остін і Блінкен проситимуть Конгрес про спільний пакет допомоги Україні та Ізраїлю – Reuters

Мілана Головань
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