Білий дім проти законопроєкту про допомогу Ізраїлю без України. Байден може ветувати

Представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі заявив на брифінгу, що Білий дім вважає пропозицію республіканців щодо розділення допомоги Україні та Ізраїлю такою, що "не відповідає інтересам національної безпеки Сполучених Штатів".

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Сьогодні зранку новий спікер Палати представників Майк Джонсон вніс законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю на суму $14,3 млрд — цей пакет не передбачає об'єднання з підтримкою України.

Пізніше в низці американських ЗМІ з'явилась інформація, що Байден нібито може ветувати цей законопроєкт, оскільки він не відповідає запиту про "інтереси нацбезпеки США".

На брифінгу у Кірбі запитали, чи все ж таки може американський президент накласти вето на пропозицію республіканців.

"Я думаю, ми вчора ввечері чітко висловилися, наскільки цей республіканський законопроєкт не відповідає інтересам нашої національної безпеки. Президент ніколи не буде нічого робити, якщо це не відповідає нашим ключовим потребам у сфері національної безпеки", – відповів він.

20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім направив до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США.

Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол України в США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть кошти.

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